Erasmo Provenza muestra cómo quedó auto tras accidente que lo puso en peligro

Este domingo el exconductor de EXATLON Estados Unidos, Erasmo Provenza, denunció en sus redes sociales haber sufrido un accidente automovilístico que puso en riesgo su vida y la de su familia, por la presunta imprudencia y conducción temeraria de una mujer que manejaba otro vehículo, en presunto estado de alicoramiento.

Y aunque afortunadamente el exanimador del reality show de Telemundo y su familia se encuentran bien, el accidente fue tan fuerte, que el auto de la mujer que los chocó se volcó.

Así lo mostró en propio Erasmo en su cuenta de Instagram, donde reveló pormenores del accidente, que además de haberle causado un gran susto, le generó mucha molestia, debido al riesgo en el que estuvo con sus seres queridos.

“Así quedó. Después que nos chocó y se dio a la fuga se volteó. Puso en riesgo las vidas de otros. La justicia seguirá su curso”, fue el comentario con el que el venezolano acompañó la perturbadora imagen, en la que se aprecia el vehículo, tipo jeep, volcado sobre una de las aceras.

El exconductor de televisión criticó severamente el comportamiento de la conductora que ocasionó el accidente, y mencionó que espera llevar el hehco hasta las últimas consecuencias, pues no puede ser tolerado como algo que pasó y ya.

“HIT AND RUN + DUI = (?)… Hay gente que no entiende la gravedad del asunto y al no entenderlo solo demuestran su incapacidad a todo nivel. No diré más nada del caso. Estamos en conversaciones con nuestro abogado para tomar las medidas que debamos tomar. Abrazos a todos los que se solidarizaron. 💥”, agregó Provenza en su red social.

El animador, quien se ha tomado un receso en su carrera en los medios, tambien logró identificar a la presunta agresora, de quien dijo responde al nombre de Rosmy Pinto, una bartender de Miami.

“Muchos me preguntan cómo obtuve su cuenta Instagram, ella la tenía pegada en la camioneta que ni está a su nombre. Ya la policía se está haciendo cargo del asunto y tengo todos los datos de esta mujer. Mis abogados se encargarán a partir de este momento de todo con las evidencias que respaldan la situación”, agregó Erasmo en su Instagram. “Sé que se la llevaron detenida y un oficial me confirmó que estaba bajo la influencia del alcohol. El problema es que generalmente los borrachos al volante son los que le desgracian la vida a los demás. Tomen nota. Fin del tema”.