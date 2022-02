Tras ser eliminada, Natalia Palacios revela verdades de EXATLON

Natalia Palacios del equipo Azul, se convirtió en la primera concursante en ser eliminada en la sexta temporada de EXATLON Estados Unidos, tras un reñido duelo con su compañera Lupita Gavilanes, y ya en casa, la mexicana reveló detalles de lo que vivió estando dentro del reality.

Con mucha humildad y una sencillez que los televidentes elogiaron en la exconcursante desde su llegada a la competencia, la mexicana habló con sus seguidores, a través de un “live” en Instagram, donde dijo que lo que el público ve en sus casas es poco, comparado con todo lo que se vive dentro y la adrenalina que sienten a diario los competidores.

“Sí, es muy difícil, mucho más difícil de lo que uno se imagina, pero es muy divertido”, comentó la deportista. “La puntería me costó, porque era algo que no había hecho antes, y me tomó tiempo agarrarle la onda”, dijo la entrenadora personal.

“En la tele, a veces los circuítos se ven fáciles, pero cuando estas ahí, son cosas que uno pensaría más en hacer, pero la adrenalina te hace hacer cosas. Uno vence los miedos. Cuando no ganas el juego y vences el miedo o sobrepasas el límite, eso ya es ganar. No me quiero lamentar (por la elminación)… lo que es es”, agregó Natalia.

“Sin duda fue un aprendizaje en muchas áreas de mi vida. Conocer a cada uno de los integrantes del equipo, que son gente que sigue sus sueños, que es loca, es diferente al resto, pues para crer en algo como Exatlon, tienes que ser una persona loca”, dijo Natalia, quin con mucha honestidad aseguró que merecía su eliminación.





“Me hubiera gustado mucho quedarme más tiempo, eso de verdad duele, pero creo en la justicia y era justo ir al duelo de eliminación y Lupita fue mejor que yo. Yo quiero que el equipo gane y el que ella se pudo quedar, fue bueno”, afirmó la exintegrante de los Azules. “No quería irme, pero no quería que ella se fuera. Ella deseaba también estar ahí, y aunque yo haya salido, estoy feliz de que ella pueda seguir”.

Natt también enfrentó una pregunta sobre si es verdad que los Rojos cuentan con favoritismo de la producción, y fue clara en decir que eso no es cierto.

“No hay favoritismos, no lo siento así. Este año lo van a ganar los azules, lo siento asi. Lo sé”, destacó Palacios.

En su conversación con sus fans, la primera eliminada de EXATLON también confesó que al inicio de la competencia, le costó trabajo hacer click rápido con todos los participantes.

“La verdad, al principio batallé un poco para socializar. No soy muy extrovertida para hacer amigos. Al principio me costó, pero cuando conocí a mis compañeros, no pude evitar agarrarle cariño a todos”, agregó l ajoven, advirtiendo que se llevó en especial muy bien con un caballero.

“Con Emilio me sentí muy en contacto, porque tenemos una personalidad muy parecida. Cada uno tiene una personalidad muy marcada, pero al final congeniámos y me hice amiga de todos”, agregó la mexicana.

La atleta aprovechó su conversación con sus seguidores para pedir que no sean tan duros a la hora de juzgar a los concursantes, y aseguró que ella que estuvo adentro, es testigo de que todos los atletas, tanto de los Rojos como de los Azules, entregan el alma y el cuerpo al cien.

“La gente debería ser más compasiva y empática. Yo que pude ver la competencia de adentro, digo que todos están dando lo máximo en cada carrera, y aunque no siempre sale como tú quieres, siempre estamos dando todo”, concluyó Natalia.