Thor se fue de “La Isla: Desafío Extremo”: ¿Renunció o lesión?

Aunque no lo creas, otro participante se retira de La Isla: Desafío Extremo. Carlos Caquías, conocido como el Thor Latino, se fue de la competencia a 11 días de su estreno. “Gracias familia por el apoyo. No me esperaba esta noticia pero lo di todo y este no es el final de Thor solo es el comienzo”, expresó Thor en las redes sociales de La Isla.

Telemundo anunció en sus redes que Thor se tuvo que regresar a casa por una lesión.”El capitán de las panteras se retira por lesión. Gracias por darlo todo”, dice el mensaje que publicó la cadena en sus redes.

Así es, Thor se fue del reality por lesión. “Me encantó tu participación y temple en la competencia. Concéntrate ahora en recuperarte”, comentó un internauta.

Thor pertenecía al equipo de las Panteras: Alba Prado, Hubert Riascos, Valeria Guajardo, Adolfo Rodríguez, Awilda Herrera, Alejandro Salgado y Regina Fernández, pero ella también se retiró por lesión días antes.

Regina y Thor, de los Panteras se retiraron del reality. También se fue Julia Gama, del equipo Águilas. Regina se fue por una condición médica y Julia se fue por lesión.

Nuevo reemplazo en las Panteras



Telemundo anunció el reemplazo de las Panteras. Monse Castillo es la nueva participante que entró a La Isla. Ella es una empresaria de 27 años que tiene un negocio de pestañas y vive en México. “Entrar a La Isla, significa demasiado y creo que me voy a demostrar todo lo que puedo hacer como persona”, expresó Monse. Y agregó: “Yo soy muy tranquila pero si me buscas, me encuentras”.

La entrada del reemplazo para las Panteras a causado disgusto entre los televidentes, quienes esperaban ver primero el reemplazo de Julia Gama, ya que fue la primera en retirarse de la competencia. Hasta se dice que producción está teniendo más preferencia por los Panteras que por los Águilas, quienes siguen perdiendo en casi todos los retos y necesitan desesperadamente un reemplazo urgente.