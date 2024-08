Regina Fernández se fue de “La Isla: Desafío Extremo”: ¿Se le terminó contrato con Telemundo?

Regina Fernández es la segunda participante en retirarse de La Isla: Desafío Extremo. Durante el programa del jueves, el presentador Javier Poza anunció la salida de Regina. “Regina tiene una condición médica que después de ser evaluada por el médico, le impide continuar en la competencia aquí en Turquía”, anunció Poza.

Regina no pudo contener las lagrimas y dijo que “le hubiese encantado quedarme mas. Me hubiese encantado dar más de mí porque sé que había más que dar. Sé que esta experiencia la estaba disfrutando con todo mi corazón. Desafortunadamente mi condición es delicada y no voy a poder hacer ninguno de los juegos. No le funcionó realmente a mi equipo y no tiene caso que yo siga aquí. Mejor que me vaya a tratar. Pero les deseo la mejor de la suerte a los tres equipos”

Así es, Regina abandonó el reality por una condición médica. Pero no se anunció exactamente qué clase de condición tiene que tratar. La salida de Regina se da a solo días de que Julia Gama, del equipo Águila, también se retirará por una lesión. Ella tampoco dio detalles sobre su lesión. Solamente la cadena Telemundo anunció la partida de ambas por lesiones y sin dar más detalles.

Más de uno sospecha que algo podría estar pasando dentro del reality. Julia se pronuncio en las redes asegurando que efectivamente salió del reality por una grave lesión y que todo lo que se está especulando no es cierto. “Mi gente hermosa, he estado leyendo sus comentarios, muchas gracias por todo su cariño y apoyo, de verdad se siente muy bonito y es muy importante para mí, aún más en este momento!”, escribió Julia en las redes de Telemundo. “A la vez también estoy viendo muchas especulaciones de lo qué pasó que no son ciertas. Realmente sufrí una lesión bastante grave de la cual hablaré más detalles pronto. Así que les pido respeto y oraciones en este momento tan delicado”.

¿Se le terminó contrato a Regina con Telemundo?

En las redes sociales anda el rumor que a Regina se le terminó el contrato con Telemundo y que por eso tuvo que salir de La Isla: Desafío Extremo. Ese rumor nació por la publicación que hizo Regina en sus redes el pasado 16 de julio. “Solo dos semanas para ver a Regina en La Isla: Desafío Extremo por @telemundorealities. Por siempre agradecida por esta oportunidad!”, escribió Regina.

¿Será esto una pista que Regina sabía que solo iba a estar dos semanas en el reality?