¿Quién es el tercer eliminado de La Casa de los Famosos 4?

En la tercera semana en la Casa de los Famosos los nominados fueron La Divaza, Fernando Lozada, Maripily y Thalí. El público voto y decidió que salga Fernando Lozada.

La Divaza fue nominada esta semana porque muchos de sus compañeros están cansados de que ella no haga nada en la casa. Según ellos, La Divaza no limpia, no lava los platos, no hace nada.

Fernando fue nominado porque sus compañeros no les gusto que este empezó hacer estrategia desde antes de entrar a la casa. Según Thalí, Fernando le ofreció firmar contrato notariado para repartirse el premio mayor de LCDLF4.

Maripily fue nominada porque dicen que ella es soberbia, hipócrita y arrogante.

Thalí fue nominada por tercera vez, ya que tiene problemas con la mayoría de los habitantes de la casa.

Carlos Gómez estaba nominado pero Clovis, quien robó el poder de salvación a Lupillo, lo salvó por estrategia. Clovis cree que sus tres compañeros nominados – Thalí, Maripily y La Divaza- del cuarto Tierra, tienen más poder que Fernando. Y así fue!!

El eliminado de la semana 3

El primer habitante de regresar a La Casa de los Famosos fue Thalí. Los primeros en recibirla en la casa fueron sus compañeros del cuarto Tierra. Cristina Porta no está muy contenta pero la felicitó con un abrazo.





Maripily fue la segunda salvada por el público. Al regresar a la casa sus compañeros la felicitaron menos Aleska.

La Divaza fue salvada. CUARTO TIERRA SIGUE COMPLETO!!

estamos reportando en vivo…

Eliminados es orden

El primer eliminado fue Christian Estrada

La segunda eliminada fue Leslie Gallardo

El tercer eliminado Fernando Lozada