Revelan la verdad sobre por qué Norma Palafox no está en EXATLON All Stars

Han pasado solo un par de días desde que se dio inicio a EXATLON All Stars, la tan esperada competencia, que incluye dentro de la lista de atletas a 12 deportistas de pasadas ediciones y los 4 finalistas que fueron revelados el domingo pasado.

Y aunque la emoción entre los televidentes está a flor de piel ante la participación de atletas de lujo, como Ana Parra y Denisse “la Pantera” Novoa, siguen sonando las voces de quienes se desanimaron al saber que la gran ausente fue Norma Palafox.

En redes sociales, los fanáticos de la llamada “Competencia más feroz del planeta” reclaman la presencia de la campeona de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos, y aunque han surgido todo tipo de especulaciones entre fans, que van desde que la mexicana no querría saber nada del show, hasta quienes aseguran que no la tuvieron en cuenta para la edición All Stars, la verdad salió a flote.

Telemundo sí estaba interesado en que la jugadora profesional de fútbol fuese una de los 12 atletas convocados para la edición All Stars, pero no pudo hacerse realidad la participación de Palafox, ya que la joven tenía compromisos profesionales con su club en las mismas fechas en que la edición especial se está realizando.

Así lo reveló a Ahoramismo una fuente cercana a la producción, que descartó que la no presencia de Palafox se debiera a diferencias con el canal o malas relaciones.

La fuente nos dijo que admiran enormemente a Norma Palafox y esperaban que la joven estuviera en la edición All Stars, pero entienden que no pudo debido a sus compromisos adquiridos como futbolista.

Sin embargo, hasta el momento la excampeona de EXATLON Estados Unidos no se ha referido al tema ni tampoco ha hecho ningún comentario en sus redes sobre la edición All Stars, lo que llama la atención entre seguidores del programa de televisión.

“Salir de tu zona de confort no es fácil, pero es allí donde se encuentra la magia 🪄”, fue el más reciente comentario de Palafox en sus redes, tras publicar una fotografía en la que lucía un ajustado vestido de visita al programa Noctámbulos.

La edición All Stars se está disputando actualmente entre Chuy Almada, finalista de la cuarta temporada, Jeyvier Cintrón, excampeón de la quinta temporada, Alondra González, subcampeona de la cuarta temporada, JC Herrera, competidor de la tercera temporada,y Viviana Michel, finalista de la cuarta temporada.

Asimismo, Denisse Novoa: competidora de la tercera y quinta temporada, Ana Parra, semifinalista de la quinta temporada, Yamilet Peña, atleta de la cuarta temporada, Kelvin Rentería, finalista de la quinta temporada, Francisco Javier Rodriguez, de la tercera temporada, Valeria Sofía Rodríguez, campeona de la segunda temporada y Elías Tirado, finalista de la quinta temporada están en la contienda.

Tras ganar Exatlon el año pasado, Palafox reflexionó sobre su paso por la competencia y dejó claro que hizo buenas amistades y agradeció a Telemundo.

“Por donde empezar?. cierro un ciclo de mi vida con un mar de sentimientos encontrados terminamos la competencia más feroz del planeta 🤩 @exatlonestadosunidos y me siento tan afortunada de cerrar un ciclo habiendo cumplido el objetivo♥️🏆. En ocasiones la vida te arroja retos y situaciones que no podemos controlar. He aprendido que estos momentos aunque son difíciles y cuestan mucho son los que más te hacen crecer.

Para ser sincera les comparto que fue una de las desiciones más difíciles que he tomado, habían cientos de miedos,dudas, el si estaba haciendo lo correcto, entre muchas más, en mi cabeza tenía una promesa y algo me decía que tenía que hacerlo y valió la pena completamente”, comentó el su momento Palafox.

“También quiero agradecer a mis COMPAÑEROS de exatlon por aguantarme 🙈, a toda la producción, por compartir conmigo esta aventura que cambio mi vida. Pocos somos los que tenemos la fortuna de vivir una experiencia cómo está y aunque viene con muchos retos también viene acompañada de gente que llega para QUEDARSE en tu vida, de corazón gracias FAMILIA EXATLON”, agregó la excampeona.