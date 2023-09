¿Telemundo habría frenado el triunfo de Emmanuel Jáquez en 2020?

El beisbolista dominicano Emmanuel Jáquez entró como refuerzo a la cuarta temporada de Exatlón Estados Unidos en 2020. El atleta rápidamente demostró ser uno de los mejores en la arena por su velocidad y puntería.

Jáquez llegó hasta la gran final. Ya muchos predecían que el joven iba a llevarse el premio mayor. Pero el programa de entretenimiento Chisme No Like hizo serias acusaciones hacia la producción de Telemundo. Según el presentador Javier Ceriani, la producción ya tenía escogido al ganador antes de la gran final de Exatlón Estados Unidos 4.

Javier Ceriani en su programa digital Chisme No Like, aseguró que en la cuarta temporada de Exatlon Estados Unidos, la producción habría estado determinada a darle el triunfo a Nate Burkhalter, tanto así que la jugada que eliminó a el beisbolista dominicano Emmanuel Jáquez, habría sido ensayada previamente para garantizar que el refuerzo del Team Contendientes, resultara eliminado. No se pierdan el video aquí:

En el minuto 13:04 del video es cuando empiezan a tocar este delicado tema. Aquí Javier Ceriani asegura que habría sido el productor de Exatlon Estados Unidos quien directamente habría colaborado para asegurar la derrota del pelotero dominicano. “Le pusieron una trampa de puntaje enorme para que perdiera, porque querían que ganara el otro”, dijo Ceriani.

En la cuarta temporada, Emmanuel Jáquez llegó a Exatlón Estados en condición de Refuerzo del equipo Contendientes, y se mantuvo hasta la gran final por su velocidad, fortaleza y destreza con la puntería.

Ahora regresa para la revancha a Exatlón All-Stars 2023. Después de tres años, Emmanuel tendrá la oportunidad de volver a enfrentar a Nate Burkhalter, quien también esta de regreso a las arenas más feroces del planeta. En esta nueva se enfrentan los campeones y subcampeones para la oportunidad de llevarse el premio mayor de 500 mil dólares.



