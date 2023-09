Ana Parra quiere ser como Raquel Becker: ENTREVISTA

Ana Parra se convirtió en la primera ganadora de Los 50. La modelo y atleta colombiana habló en exclusiva con AhoraMismo.com, antes de convertirse en la gran ganadora del reality de Telemundo, la noche del 25 de septiembre.

Durante la entrevista hablamos sobre el estreno de la nueva temporada de Exatlón Estados Unidos, que es este 26 de septiembre. A esta nueva regresan campeones y subcampeones de las pasadas temporadas.

Cabe recordar que Ana Parra representó al equipo azul en la quinta y séptima temporada. En la quinta temporada conoció a Raquel Becker, quien es una free runner y artista de parkour. Cuando le preguntamos a quien le va en Exatlón All-Stars 2023. Ana Parra reveló que su favorita es la atleta mexicana Raquel Becker. “Yo amo a Raquel. Yo le decía que ‘cuando yo sea grande, yo quiero ser como Raquel. Me encanta esa mujer. La dedicación es impresionante, la disciplina que tiene en cuanto a su profesión de deportista, su carrera. Siento que en la temporada que estuvo conmigo, ella salió…yo no digo que por un error…ese día se levanto mal. Eso es de altibajos. A veces te levantas mal y no juegas bien”, dice Ana, sobre cómo a veces un reto fácil no lo hacen bien y puede ser que no era tu día. “Cuando ella salió yo lo veía muy injusto. Yo decía esta mujer era para que llegará a la final. Era una para que llegará muy lejos porque es una de las más duras. Entonces espero que esta vez vaya con todas”.

Ana Parra dijo que Valeria no estaba prepara en la pasada temporada

Otra de sus favoritas en Valeria Sofía Rodríguez, quien es la ganadora de la segundo temporada. Ella fue la primera azul de ganar Exatlón Estados Unidos. “Yo le dije: ‘Valeria vas a volver al All-Stars y en la otra que estuviste, te cogieron sin preparación. Pero esta vez ya sabes que puedes volver así que prepárate. Eres una campeona, tienes que volver hacerlo o llegar a la final”. Arriba puedes ver la entrevista.