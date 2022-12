La llamada “competencia más feroz del planeta”, Exatlon Estados Unidos: All Stars, está en marcha y muy cerca de la ansiada gran final donde conoceremos al hombre y la mujer que se llevarán el trofeo. Pero eso no implica que las emociones – y también las lesiones – estén a flor de piel, pues todos quieren dar lo mejor y en ese trayecto ocurren los golpes que podrían alejarlos definitivamente de alcanzar la gloria del triunfo.

Dentro de los participantes emblemáticos que regresaron a la edición “All Stars”, hay algunos que han impresionado pues no tienen la fuerza atlética que mantuvieron en sus temporadas, pero otros están tan fuertes como la primera vez, tal es el caso de Jeyvier Cintrón, que desde que regresó se ha mantenido con fuerza y haciendo puntos de manera constante, lo que lo pone cada vez más cerca de lograr vencer una vez más, lo que lo convertiría en el primer atleta en la historia de Exatlon Estados Unidos, que se alza con el título dos veces.

Pero a pesar de esto, y de acuerdo a diferentes portales para fanáticos, Jeyvier Cintrón en tiempo real se encuentra lesionado, por lo que estaría en reposo e incluso se contempla la posibilidad de que abandone la competencia y un reemplazo se sume al Team Famosos.

Al momento no se conoce que sería lo que le sucede a Cintrón, lo cierto es que de abandonar Exatlon Estados Unidos All Stars, sería un duro golpe para la competencia en general, pues el Team Famosos perdería a su atleta más fuerte y Jeyvier no podría hacer historia dentro de la competencia.

¿Suspendieron grabaciones de EXATLON ALL STARS?

El último comentario en los portales de fanáticos es que en tiempo real, las grabaciones de Exatlon All Stars estarían suspendidas, y al momento se desconoce la veracidad de esta información, pero en estos mismos portales manejan dos informaciones extraoficiales.

La primera sería por las fiestas del mes de diciembre, para así dar tiempo al equipo de producción y talento de descansar y pasar algún tiempo de esparcimiento, y otra sería que en vista de la mencionada lesión que tendría Jeyvier Cintrón en tiempo real, estarían a la espera de su mejora, pues es el concursante favorito de la producción.

Objetando esta teoría, no necesariamente sería el concursante “favorito de la producción”, sino más bien el más sólido en cuanto a puntaje, y como hicieron en temporadas anteriores con Nate Burkhalter más concretamente, estarían aguantando para que regrese.

