Jeyvier Cintrón estaría lesionado en EXATLON ALL STARS: ¿Ya tiene su reemplazo?

Exatlon All Stars está en ese momento definitivo en el que cada atleta está absolutamente enfocado en alcanzar la gloria, pues cada vez la tienen más cerca. En ese largo camino, y por la misma presión de vencer, ocurren las lesiones y ese al parecer habría sido el caso de Jeyvier Cintrón, el boxeador boricua campeón de la quinta temporada, que regresó como parte de los “All Stars” a intentar alcanzar la ansiada gloria dentro de la llamada “competencia más feroz del planeta”.

Jeyvier Cintrón: Una historia de triunfos dentro de Exatlon Estados Unidos

La historia del campeón del ring Jeyvier Cintrón dentro de Exatlon Estados Unidos es una particularmente bonita, llena de aciertos, buena energía y la eterna sonrisa que le acompaña y le ha ganado el cariño del público y sus compañeros de temporada por igual.

Un atleta de estatura promedio, delgado, pero muy hábil y rápido a la hora de atravesar los circuitos, que lo complementa con una puntería estelar que lo lleva a siempre hacer puntos dentro de su equipo, y siempre posicionarse en los primeros niveles de la tabla de posiciones y por ende, ser siempre el gran favorito y participante a vencer.

En Exatlon All Stars no ha sido diferente. Si bien algunos de los que volvieron no han dado la talla en este esperado regreso, Cintrón está más consistente que nunca, demostrando de qué está hecho, y recordándoles a todos por qué fue el más fuerte de la quinta temporada, cuando se alzó con el triunfo.

Jeyvier Cintrón estaría lesionado en EXATLON ALL STARS

Pero tal como los circuitos, los triunfos y los duelos de infarto, las lesiones son emblemáticas también en Exatlon Estados Unidos y Jeyvier Cintrón no escapa de esto.

De acuerdo a los diferentes portales para fanáticos, en tiempo real Jeyvier Cintrón habría sufrido una seria lesión que lo mantiene apartado de las arenas y habría encendido las alarmas del equipo rojo al ser uno de sus atletas más poderosos.

De acuerdo a dichos portales la lesión sería tan fuerte que podría implicar una eventual salida de Jeyvier Cintrón, por lo que un reemplazo tomaría su lugar y, de acuerdo a lo que comenta este portal, por la constancia en sus entrenamientos, Mack Roesch sería el más adecuado para sumarse al equipo ante este lamentable suceso.

No se pierdan el video a continuación que elabora un poco más sobre esta eventual lesión de Cintrón que al momento no hemos visto en pantalla.

HOY GANAN!! NONA TAMBIÉN LESIONADA, MACK LLEGA, PELEAS DE MUJERES, Exatlón Estados Unidos EEUU #7 #ExatlónEstadosUnidos #ExatlonEEUU #ExatlonEEUU8 2022-12-08T22:00:00Z

La opinión de los seguidores no se ha hecho esperar, algunos de acuerdo ante un posible regreso de Mack Roesch, y otro esperando que no pase a mayores para que Cintrón pueda continuar su camino por Exatlon All Stars: “Orando por Javier k Dios lo bendiga y su lección no sea nada grave es de los mejores en los rojos no quiero k salga espero todo este bien para él”, “Bueno soy azúl pero Dios bendiga mucho jeyvier le deseo muchas bendiciones para el”.

Desde aquí esperamos que Jeyvier Cintrón pueda volver a la competencia.