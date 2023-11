Susana Abundiz habla con Caterine sobre su ex Viviana: ¿Qué le dijo?

En el capítulo de la noche del martes 27 de noviembre paso algo inesperado entre Caterine Ibargüen y Susana Abundiz en Exatlón Estados Unidos. En el pasado las rivales han discutido y hasta se han quejado con el presentador Frederik Oldenburg. Por lo que fue sorprendente ver a este par hablando en secreto. La roja y la azul se fueron detrás del nuevo circuito de lodo para hablar de Viviana Michele.

En el audio no se puede escuchar bien lo que están hablando. Pero por lo poco que se puede escuchar Caterine le dice a Susana que todos en su equipo se le acercan a Vivi. Pero que no pasa nada. Al parecer algunos de los rojos han intentado conquistar a Vivi pero ella no está interesada. Caterine le asegura Susana que Viviana le contará todo en su momento. Abajo puedes ver el video de la conversación.

Por su lado, Susana le dice que ella sigue enamorada de ella y que “esa es mi chica”.

Susana le pregunta que si ella sabe la razón por la que ella quiere esperar. Al parecer Viviana quiere esperar en hablar con ella hasta que termine Exatlón All-Stars. Pues Caterine le dice que lo quiere esperar por lo que paso con Kelvin.

Quizás se refiere a que Kelvin fue criticado por apoyar a su ex novia Nona más que ha su equipo. Es probable que Viviana no quiere que pase lo mismo con ellas, sí llegarían a regresar.

Lo que no está claro si Viviana está soltera. Se dice que Viviana tenía pareja cuando entro a Exatlón All-Stars. Pero lo que si sabe es que Susana sigue enamorada de su ex. Ella vivieron un romance en 2020, pero no duro mucho tiempo. Abajo pueden ver el momento en que Susana y Caterine dejaron a un lado sus diferencias para hablar de Viviana, quien es la ex de la atleta azul.