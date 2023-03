EXATLON: ¿Jeyvier Cintrón y Viviana la Cazadora son novios?: Esto se sabe

Jeyvier Cintrón se ha convertido en uno de los atletas más admirados y queridos que ha pasado por las llamadas “arenas más feroces del planeta”, y tras su salida de EXATLON All Stars, el boricua dijo llevarse como gran tesoro la hermosa amistad que consolidó todavía más junto a su compañera de competencia: Viviana Michel, conocida como “la Cazadora”.

A lo largo de EXATLON All Stars, el campeón de la quinta edición del reality show de Telemundo se vio muy cercano a la futbolista mexicana, y hasta le manifestó su inmenso amor. Pero debido a la orientación sexual de la integrante del team Famosos, quien fue novia de la excampeona del show, Susana Abundiz, los fans del programa pensaron que entre Jeyvier y Viviana no había más que una bella amistad.

Sin embargo, la intensa relación que el boricua y la tapatía han sostenido, han hecho que sus fans especulen que entre ellos dos pudiera haber amor de pareja.

Y precisamente una fotografía recientemente publicada por el puertorriqueño, en la que se le aprecia al lado de “la Cazadora” en un estadio en México, en un partido de fútbol, volvió a desatar rumores de amor entre los seguidores de EXATLON.

En la imagen, se aprecia a los atletas muy sonrientes en la tribuna deportiva, uniendo sus cabezas para la foto.

“El verdadero gran Clásico Chivas vs America 😃⚽️💥🚀”, fue la frase con la que Jeyvier presentó varias imágenes de su salida con Viviana, quien respondió a la publicación con la frase: “Y casi te llevan preso dos veces!! Eres leyendaaaaa jaja”, sin dar detalle de a lo que se refería.

Play

Viviana Michel y Susana Abundiz oficializaron su relación sentimental Las jugadoras anunciaron su relación sentimental a través de redes sociales. Más detalles aquí: espartanasmx.com/news/105-mas-futbol/1177-viviana-michel-y-susana-abundiz-oficializaron-su-relacion-sentimental 2020-02-24T14:35:10Z

Las fotografías causaron tanto furor entre los fans de la pareja de atletas, quienes no pudieron evitar manifestar su deseo de que su amor no sea fraternal sino que termine en una historia similar a la de Nona González y Kelvin Rentería, quienes no ocultan su amor.

“Cuanto daría por qué terminen juntos ❤️me encantan los dos”, “❤️ que lindo verlos juntos 👏👏👏 Dios me los bendiga”, “qué bonitos❤️❤️ se ven lindos como pareja!” y “Bellos!!’ Dios los bendiga ❤️❤️”, fueron algunos de los primeros mensajes de los cibernautas, algunos de ellos asumiendo que sí son pareja.

“Linda parejita! 😻”, “Muy bella pareja, que viva el Amor”, “dos de mis favoritos 🙌”, “Jey convence a Vivi, me gustaría verlos juntos como pareja, son bellos ♥️💙”, agregaron otros fans.

Y aunque ni Jeyvier ni Viviana han confirmado ni desmentido que entre ellos, Cupido haya hecho de las suyas y sean novios, los mensajes compartido por el boricua siguen generando dudas.

“El tiempo de Dios es perfecto 🙏🏻✨ Fe!”, fue uno de los comentarios recientes del boxeador.

Play

HOY 16 DE DICIEMBRE JEYVIER SE DECLARA!! EXATLON ESTADOS UNIDOS ALL STARS (CAPÍTULO 65) LESI0N #exatlonedicionmundial #exatloneeuu7 #exatloneeuu6 #exatlonestadosunidos #famosos #contendientes #lacasadelosfamosos2 #topchefvip #exatlónallstar #exatlon2022 #lacasadelosfamosos3 Exatlon es una competencia deportiva de alto rendimiento en donde los participantes prueban su fuerza, inteligencia y coraje pa ra convertirse en el ganador absoluto. DE LUNES A VIERNES 7/6C DOMINGOS DE ELIMINACIÓN por TELEMUNDO FAMOSOS: Jonny Magallón JEYVIER José Carlos herrera Nona Gonzales… 2022-12-16T19:02:33Z

Dinos si crees que entre Jeyvier y Viviana “la Cazadora” hay amor de pareja o si se trata solo de dos amigos que se aman.