Shaila Pérez, sub campeona de EXATLON EEUU, se estrena como conductora [VIDEOS]

La cuarta temporada del exitoso reality de competencia deportiva Exatlon Estados Unidos ya culminó con el triunfo de el “Gringo Latino” Nate Burkhalter, del Team Famosos. A pesar de ser Burkhalter el ganador más reciente del programa de competencias, Exatlon Estados Unidos cuenta con participantes emblemáticos a lo largo de sus cuatro temporadas.

Tal es el caso de “la Maquinita” Shaila Pérez, sub campeona de la tercera temporada, a quien también pudimos ver en la cuarta como parte del “Torneo de Temporadas”. Pérez, ha hecho gala de su innegable carisma conduciendo diferentes segmentos de turismo para su canal de YouTube, así como con el equipo de productores del Cuaima Team Fit.

Conoce a Shaila Perez:

Shaila, gimnasta artística mexicana de 23 años, se unió al equipo nacional de México cuando era una niña, ganando primer lugar en competencias nacionales. Se retiró hace algunos años, pero continúa entrenando a gimnastas noveles. En su paso por Exatlon EEUU se ganó el corazón de todos y derrotó en una jornada de eliminación a Nicole Regnier, una de las favoritas. Su entrada a los finalistas de Exatlón 3 estuvo fuera de lo normal, pues obtuvo su pase entre los 4 finalistas, tras la sorpresiva lesión de Denisse Novoa. Ese acontecimiento le dio su boleto directo a la gran final.

Shaila acaba de empezar su canal de YouTube Shai Travels y cuenta con 100 suscriptores al momento de escribir esta nota. Su contenido se enfoca en viajes, gastronomía y más, es sumamente educativo y divertido. Si son fanáticos de Exatlon Estados Unidos y seguidores de “La Maquinita” no dejen de seguirla en este proyecto:

Un día surreal en Xilitla con Posada James y Xierra Secreta 🏰✨Te gusta viajar, pero tambien el arte y la cultura? Tienes que visitar Xilitla! 🖼 🏰 🧗🏽‍♀️ Hoy te digo todas las actividades que puedes hacer y lugares en donde te puedes hospedar en este hermoso Pueblo Mágico ✨✨ 2020-11-30T17:02:42Z

Su nuevo reto: Ironman Cozumel

La ex-gimnasta de la selección nacional mexicana y sub-campeona de la 3ra temporada del Exatlon Estados Unidos Shaila Pérez estuvo cubriendo de manera exclusiva y para el programa que conduce “Cuaima Team Fit” el 12vo triatlon IRONMAN COZUMEL 2020 en la paradisíaca isla de Cozumel, conocida en México como “la capital del deporte ”

Tanto shaila como el equipo de producción de Cuaima Team Fit fueron invitados a cubrir este evento por parte del alcalde de Cozumel Pedro Joaquín Delbouis, el director general de turismo de Cozumel Pedro Hermosillo y el presidente de la asociación de hoteles de Cozumel Juan Pablo Müdespacher para que de manera exclusiva grabaran todas las incidencias de la 12va edición del IRONMAN COZUMEL cosa que entusiasmó bastante a Shaila ya que siendo desde los 8 años de edad una gimnasta de alto rendimiento cubrir un evento como el IRONMAN COZUMEL fue para ella no solo un reto como conductora del programa Cuaima Team Fit sino que en las conversaciones con Pedro Hermosillo director general de turismo de Cozumel la incentivaron a pensar seriamente en participar en próximos triatlones y para ello está pensando en trasladarse a Cozumel y entrenar allí para comenzar a participar en triatlones de mediana intensidad hasta que sienta que esté lista para participar en un IRONMAN COZUMEL que es sin duda la meta que le está rondando la mente en estos momentos .

La cobertura de Shaila del IRONMAN COZUMEL

Aquí se ve el inicio del triatlón IRONMAN COZUMEL 2020 y además entrevistas con el alcalde de Cozumel Pedro Joaquín Delbouis y el presidente de la asociación de hoteles de Cozumel Juan Pablo Müdespacher.

Shaila es testigo de primera mano durante la transición de la natación a la bicicleta y realiza entrevistas a Pedro Hermosillo , director de turismo de Cozumel y a Alan carrillo, triatleta de Cozumel.

Aquí disfrutamos de una conmovedora entrevista con el triatleta invidente Marco Velasquez y las llegadas del ganador triatleta paralímpico, de la mexicana que llegó en 2do lugar y de un triatleta de Cozumel.