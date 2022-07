¿Sebastián Caicedo dejó a Carmen Villalobos por una amiga de la actriz?

Como si se tratara del libreto de una telenovela, que está en uno de los episodios más tristes para la protagonista, luego de rumores de separación, la actriz Carmen Villalobos finalmente confirmó que su matrimonio con el exconcursante de EXATLON Estados Unidos, Sebastián Caicedo, llegó a su fin.

Y aunque la pareja no ha revelado públicamente cuál fue la causa de su ruptura, medios de comunicación colombianos, como el diario El ESpectador y la revista Vea, al igual que influencers en redes sociales, aseguran que todo se trató por una tercera en discordia, de quien incluso aseguran sería una gran amiga de la estrella de Telemundo.

Así lo mencionó El Espectador, donde se afirmó que Sebastián Caicedo compartió en redes imágenes al lado de quien sería su nuevo amor, una guapa influencer con quien lo relacionan sentimentalmente, de nombre Sara Montoya.

En el reporte se aseguró que el tambien actor se encontró con la guapa jovencita en un restaurante y allí la pasaron de lo lindo, junto a otra mujer.

A pesar de las versiones, El Espectador aclaró que hasta el momento no hay nada cnfirmado sobre esta presunta nueva relación para Caicedo, y que pudiera tratarse de una amiga muy cercana, pero destacó que los seguidores consideran que ahí hay algo más.

El citado medio destacó que la influencer incluso subió a sus redes un video, donde aparece junto a Caicedo y lo acompañó de la Frase “te adoro”, lo que aumentó los rumores, al igual que con un emoji de corazón blanco.

Sobre la presunta nueva novia del competidor de la llamada “Competencia más feroz del planeta”, los medios colombianos afrman que es menor que el actor y en redes sociales como Instagram tiene más de 106 mil seguidores.

Asimismo, aseguran que el ex de Carmen Villalobos, con quen se casó en una majestuosa boda en 2019, y con quien duró 13 años de relación, constantemente le da “likes” a las publicaciones de su presunta nueva pareja.

La joven en mención, quien hasta el momento no se ha referido a los rumores desencadenados en redes, se define como una mujer de Dios, quien es presentadora y viajera, ofreciendo tips en sus publicaciones, donde tiene fotografías en diferentes partes del planeta.

En su misiva dirigida a sus seguidores para anunciar su separación, que publicó en Instagram, la protagonsta de “Sin senos sí hay paraíso”, tampoco reveló detalles sobre los motivos de su separación ni hizo mención a que su presunta amiga Sara Montoya habría sido la manzana de la discordia.

“Hola mi gente, cómo están? Cómo van? bueno, ustedes saben que yo los considero parte de mi familia y que la familia no solamente está en los buenos momentos sino también en los inesperados. Así que hoy estoy aquí frente a todos ustedes que me han acompañado por tantos años y que lo siguen haciendo, para confirmarles que ya, hace un tiempo, Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos”, comentó en Instagram la actriz colombiana.

“Después de 13 años de relación, hablarlo y meditarlo muchísimo, entendimos que es momento de tomar caminos diferentes. Me imagino que esto para algunos será una sorpresa, a lo mejor para otros no tanto, pero como lo he expresado antes, porque ustedes lo saben, siempre, siempre será que prime su felicidad. Por el respeto a los buenos momentos y a los recuerdos de esta relación, estas serán las únicas declaraciones que daré”, agregó la estrella de la pantalla chica, quien pidió respeto en medio de este duro momento por el que atraviesa.