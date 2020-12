Famosos que regresan a Exatlón 5 EEUU: Analisis por Erasmo Provenza

Hace varias semanas se confirmó el regreso de doce atletas de distintas temporadas a las arenas de Exatlón Estados Unidos para la quinta edición. Algunos volverán por tercera vez y otros, a pesar de algunas fallas del pasado, la más reciente en el Torneo de Temporadas en donde algunos viajaron a República Dominicana pero se quedaron “vestidos y alborotados”, se darán una nueva oportunidad.

En su momento hablé de los Contendientes que asaltarán nuevamente los circuitos y expuse, de acuerdo a mi criterio, sus fortalezas y debilidades. Ahora es el turno de los Famosos. Empecemos.

MACK ROESCH

APODO: “The Machine”

PARTICIPACIÓN EN EXATLÓN EEUU: Tercera.

PERFIL: Mack fue el primer atleta 100% americano en participar en la competencia y uno de los pocos zurdos que ha pasado por las arenas. Lo hizo durante la tercera temporada y demostró un nivel superlativo producto de su enorme experiencia adquirida como atleta de alto rendimiento y por ese paso por American Ninja Warrior. Es de temer, sí, porque reúne todo lo necesario para liquidar a cualquiera. Fue uno de los invitados al Torneo de Temporadas llevándose una buena cantidad de dinero. El de Tampa, además, es recordado por su romance con Jessica Cediel quien fuera co-host del show en su momento.

PROS: Conoce el formato y es una bestia en todo sentido. Rápido, ágil, hábil a toda escala. Se le dan prácticamente todos los tiros de puntería y su porcentaje de victorias siempre estuvo por encima del 50%. Eso habla por sí solo.

CONTRAS: Su edad, la barrera del idioma, el aspecto psicológico y el no saber trabajar bajo presión. Mientras Mack está arriba nada ni nadie lo detiene. Sus fallas empiezan cuando se bloquea en la puntería. Si no se le da, no se le da y eso le pasó factura. Es su principal enemigo y su asignatura será canalizar eso que le jugó en contra.

MI PREDICCIÓN: Llegará a la semana final y si supera esa falla del pasado podría ser campeón. ¿A la tercera va la vencida? Amanecerá y veremos.

JACOBO GARCÍA

APODO: “Tarzán”

PARTICIPACIÓN EN EXATLÓN EEUU: Segunda.

PERFIL: Estadounidense con raíces mexicanas. Su deporte es el “handball” y representó a los Estados Unidos en distintos torneos internacionales. Paciente, silente a las primeras de cambio, introvertido pero de temer. Participó en la segunda temporada y fue campeón masculino pero no pudo ante Valeria Sofía Rodríguez en la final absoluta. Hoy mantiene una relación amorosa con su ex compañera de equipo Dayleen Santana y ambos esperan un hijo.

PROS: Su puntería. En su temporada apostó a eso y a su paciencia, calma y frialdad. Su mente es su mayor virtud y no hay presión que lo amilane.

CONTRAS: Su velocidad, altura y el hecho que afrontará circuitos nuevos e inéditos para él. Supera los seis pies y no es muy rápido pero entendiendo que lo que vale en Exatlón Estados Unidos es precisamente la puntería y la frialdad hay que ponerle el ojo desde el principio. El circuito de barro podría ser nefasto para él.

MI PREDICCIÓN: Podría llegar a la semana final si conserva el mismo espíritu y enfoque.

ERIC ALEJANDRO

APODO: “Showtime”

PARTICIPACIÓN EN EXATLÓN EEUU: Segunda.

PERFIL: Nacido en los Estados Unidos pero representó a Puerto Rico en distintas competencias de pista y campo. Su especialidad son las carreras de obstáculos (400 metros) así que Exatlón le queda como anillo al dedo. Fue parte del Team Famosos en la segunda temporada. Tiene experiencia en Juegos Panamericanos, Centro Americanos y del Caribe y en Juegos Olímpicos (Londres 2012).

PROS: Conoce el formato y afrontará circuitos en donde su especialidad atlética podría jugarle a favor. Pistas como la de velocidad podrían ser determinantes para él.

CONTRAS: La puntería en algunos casos y tiende a frustrarse mucho si las cosas no salen como él espera o quiere. Ese será su mayor enemigo.

MI PREDICCIÓN: Será competitivo y dará batalla pero creo que se quedará a mitad de camino y la semana final no estará a su alcance.

NORMA PALAFOX

APODO: “Pala”

PARTICIPACIÓN EN EXATLÓN EEUU: Segunda.

PERFIL: Mexicana y futbolista profesional. Militó en las Chivas pero hoy por hoy juega para Pachuca. Fue subcampeona femenina en la tercera temporada tras una final en la que no pudo frente a Shaila Pérez. Fue una zafra complicada para ella ya que perdió a su madre y tuvo que abandonar el show por algunas semanas para acompañar a su familia en ese momento tan delicado, contando con todo el apoyo de la producción. Cabe destacar que en el aspecto mediático es una figura, siendo la tercera futbolista con mas seguidores en Instagram después de Alex Morgan y Megan Rapinoe.

PROS: Conoce el formato y estas pistas. Es paciente, fría y calculadora. Es buena para la mayoría de los tiros de puntería y al ser una atleta de alto rendimiento sabe dosificarse.

CONTRAS: Lo único que le jugó en contra en su temporada fue el aspecto mental aunque no se le puede juzgar por lo que atravesó en el plano personal. Tras la lesión de Denisse Novoa era ella la candidata a ser campeona femenina en esa campaña pero no pudo precisamente porque mentalmente se debilitó.

MI PREDICCIÓN: Llegará a la semana final y si se enfoca será la campeona femenina. Lo tiene todo, absolutamente todo.

NICOLE REGNIER

APODO: “Gordis”.

PARTICIPACIÓN EN EXATLÓN EEUU: Segunda.

PERFIL: Colombiana, futbolista profesional y Olímpica con la selección “cafetera”. Participó en la tercera temporada de Exatlón Estados Unidos. Carismática, sonriente y con mucho espíritu. Su paso por el show y sus amplios conocimientos del deporte rey le permitieron formar parte del staff de Telemundo Deportes para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019 como analista. Tiene un manejo de cámaras envidiable.

PROS: Conoce el formato y las pistas. Es un tempano de hielo. ¿Presión? Esa palabra no parece existir en el diccionario de la oriunda de Cali. Sabe dosificarse y parece un semental en un hipódromo: no ve a los lados. Se enfoca en su carril y ya está. La puntería se le da con una facilidad enorme. Esta Nicole, físicamente, supera con creces a aquella que vimos en la tercera temporada y esto jugará muchísimo a su favor.

CONTRAS: Su velocidad podría ser una contra pero la canaliza con concentración y enfoque. Del resto es muy completa.

MI PREDICCIÓN: Llegará a la semana final e incluso podría estar entre los seis mejores de la competición.

BRENDA CASTRO

PARTICIPACIÓN EN EXATLÓN EEUU: Segunda.

PERFIL: Mexicana, una de las mejores atletas del CrossFit del mundo. Llegó al show en la primera temporada como reemplazo de Janelly Farías y se metió en la semana final. De hecho estuvo a punto de eliminar a Marisela Cantú, a la postre campeona. Fue una de las invitadas al Torneo de Temporadas pero no participó, algo de lo que se enteró en las arenas con el uniforme puesto. Sé que esto le causó mucho coraje y a pesar de que la producción le pidió que se quedara con todo pago, admitiendo su error, ella decidió marcharse de vuelta a México.

PROS: Conoce el formato. Tiene una resistencia enorme y su fuerza es su mayor virtud. Hay circuitos en donde la fuerza es primordial y en ellos, seguramente, sacará ventaja. Es enfocada, no suele distraerse y le encantan los retos de este tipo.

CONTRAS: Algunos tiros de puntería pero pocos, al menos que recuerde.

MI PREDICCIÓN: Podría llegar a la semana final. Si en la primera temporada lo hizo sin tanta experiencia en esta, con experiencia y al mismo nivel de todos, podría colarse entre los mejores ocho.

