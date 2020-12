Así veo a los refuerzos azules para la 5ta temporada de Exatlón Estados Unidos por Erasmo Provenza

La quinta temporada de Exatlón Estados Unidos llega a las pantallas de Telemundo el próximo 26 de enero con 12 atletas que ya han probado las arenas de la competencia. Bajo la conducción de Frederik Oldenburg, el reality show número uno de la TV hispana vuelve pero esta vez con seis meses de batallas por delante y con 24 atletas, 12 por equipo, algo inédito considerando que desde el primer día, por allá en 2018, el formato constaba de 20 competidores.

Para este regreso, Famosos y Contendientes contarán con 12 experimentados competidores, sobre todo aquellos que participarán por tercera vez en las arenas. Por los rojos retornarán Jacobo García, Norma Palafox, Nicole Regnier, Mack Roesch, Eric Alejandro y Brenda Castro, mientras que por los Contendientes estarán de vuelta Kelvin Noé Rentería, Rafael Soriano, Octavio González, Denisse Novoa, Gabriela Del Mar y Raquel Becker.

Los conozco, y muy bien. Tanto que los bauticé con algunos apodos que aún conservan e incluso usan para su cotidianidad. Conociéndolos como los conozco quisiera ofrecer una óptica de cómo los veo para esta nueva oportunidad, destacando sus pros, contras, fortalezas, debilidades y mis predicciones de a dónde pueden llegar en este nuevo chance que tendrán, empezando por los azules.

KELVIN NOÉ RENTERÍA

APODO: “El Vaquero”

PARTICIPACIÓN EN EXATLÓN EEUU: Segunda.

PERFIL: Mexicano. Kelvin participó en la tercera temporada de Exatlón Estados Unidos y demostró que tenía madera para ser campeón de la competencia. Tras mostrar una evolución enorme, llegó a meterse entre los ocho mejores y a base de perseverancia, consistencia y enfoque alcanzó la final masculina, una en la que cayó ante Alberto Medina, a la postre campeón. En su temporada fue el atleta que más dinero ganó, contando un vehículo deportivo descapotable y una moto de alto cilindraje.

PROS: Conoce el formato, es rápido, preciso en la puntería y con un proceso evolutivo enorme.

CONTRAS: Desconocer a qué viene. Depende del hambre que demuestre. Puede que venga a divertirse y ya, cómo fueron los casos de Tommy y Karely, o llegue con hambre de gloria, como fueron los casos de Chuy y Dennhi. Su mayor contra es la mental, tal y como lo demostró en aquella jornada en la que fue barrido por “El Venado”. Es una moneda al aire.

MI PREDICCIÓN: Llegar a la semana final. ¿Lo veo como campeón? No.

RAFAEL SORIANO

APODO: “El Brujo”

PARTICIPACIÓN EN EXATLÓN EEUU: Tercera.

PERFIL: “El Brujo” formó parte de la segunda temporada y también participó en el torneo de temporadas. Mexicano, ex jugador de fútbol americano colegial en Minnesota como corredor, Soriano ha demostrado una capacidad no sólo física sino mental. Es ágil, hábil, rápido, fuerte físicamente y preciso en algunos tiros de puntería.

PROS: Conoce el formato y las nuevas pistas.

CONTRAS: La mayor es la mental y su puntería en algunos casos. En su temporada solía dispersarse y desconcentrarse. Tal vez fue producto de su relación con Dennhi Callú. No tomo en cuenta el torneo de temporadas ya que fueron invitados a la competencia y no contaron con las medidas de restricciones habituales con las que contaban los atletas regulares de esa cuarta temporada. ¿A qué viene? Es otra incógnita.

MI PREDICCIÓN: Llegará lejos en la competencia pero asevero que no estará entre los mejores ocho de la temporada.

OCTAVIO GONZÁLEZ

APODO: “Tavo”

PARTICIPACIÓN EN EXATLÓN EEUU: Segunda.

PERFIL: Es el atleta más imponente que ha pisado las arenas. Mexicano, es jugador de fútbol americano con basta experiencia a nivel profesional. Participó en la tercera temporada de la competencia deportiva más feroz del planeta y fue tentado para acudir al torneo de temporadas pero el COVID-19 se lo impidió.

PROS: Conoce el formato y las pistas. Su proceso evolutivo fue magnífico y tiene una resistencia envidiable, tal y cómo lo demostró en aquella batalla frente a Mack Roesch en su primera oportunidad. Se ha mantenido entrenando y está en mejor forma física.

CONTRAS: Su altura. Al ser un hombre de más de seis pies algunos circuitos se le complican, sobre todo el de barro. Falla en algunas punterías y esto le puede costar caro.

MI PREDICCIÓN: Si tiene la determinación suficiente llegará a la semana final.

DENISSE NOVOA

APODO: “La Pantera”

PARTICIPACIÓN EN EXATLÓN EEUU: Segunda.

PERFIL: Mexicana, humilde, perseverante y muy competitiva. Hoy por hoy ha forjado una carrera como imagen tras su paso por la tercera temporada del show, una que le abrió muchas puertas. ¡Hasta manager tiene para explotar todo su talento delante de las cámaras! Su mirada felina intimida y sabe ganarse el corazón de la gente. Sin dudas, una de las mejores chicas que ha pasado por Exatlón Estados Unidos.

PROS: Conoce el formato y las pistas. No le tiene miedo a nada, es paciente, intimidante, evoluciona muy rápidamente y sabe a lo que viene. ¡Con ganas de ganar! Quiere ser campeona y eso juega a su favor. Pudo serlo en su temporada pero una lesión la privó. Lo tiene todo.

CONTRAS: No le veo contras, al menos si la comparo con aquella chica que llegó por primera vez a las arenas y demostró.

MI PREDICCIÓN: Si sigue igual a nivel mental y competitivo puede ser campeona. Está por encima de las chicas ya confirmadas para regresar a las arenas. Toca esperar ver cómo se manifiestan el resto de las féminas cuyos nombres y perfiles aún desconocemos.

GABRIELA DEL MAR

APODO: “Gabba”

PARTICIPACIÓN EN EXATLÓN EEUU: Tercera.

PERFIL: Boricua, seguramente será la de menor edad en la competencia y tiene experiencia en salto con garrocha y en las arenas. Gabba fue invitada al Torneo de Temporadas y contagió con su sonrisa, espíritu y biena vibra a los azules. Fue partícipe de la segunda temporada del show.

PROS: Conoce el formato y las pistas. No tiene nada que perder y mucho que ganar y esto pudiera jugar a su favor si sabe canalizarlo. Tiene la experiencia de tres etapas distintas.

CONTRAS: Es irregular sobre todo mentalmente hablando. Falla en algunas punterías, sobre todo las que requieren fuerza. Su porcentaje siempre ha estado por debajo del 50% y suele tener que lidiar mucho con la presión, una que a veces no sabe canalizar.

MI PREDICCIÓN: Será una de las primeras eliminadas de la competencia.

RAQUEL BECKER

PARTICIPACIÓN EN EXATLÓN EEUU: Tercera.

PERFIL: Mexicana, parkourera y doble de cine. Pisará las arenas por tercera vez tras ser parte de esa primera camada y estar invitada en el Torneo de Temporadas. Carismática, silente a veces pero es un sol.

PROS: Conoce el formato y las nuevas pistas. En Exatlón Estados Unidos vale y mucho la experiencia que trae con su disciplina. Se ha mantenido muy activa y tiene un estado de forma TOP. Cuando participó en el Torneo de Temporadas enfrentó a Famosas que tenían mucho bagaje. Ahora, estará de igual a igual con sus rivales y esto la puede fortalecer.

CONTRAS: La mental es su mayor contra y esto también le resta en la puntería. Saber canalizar estos dos factores será crucial.

MI PREDICCIÓN: Si realmente se lo cree puede llegar a la semana final. En esta tercera oportunidad debe demostrar que ha superado estas fallas que en el pasado le pasaron factura.

