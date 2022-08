¿Rebeca Valentín está lista para regresar a EXATLON Estados Unidos?

La sexta temporada de EXATLON Estados Unidos dejó solo un campeón: Briadam Herrera y una campeona: Susana Abundiz, pero otros concursantes se ganaron el respeto y admiración de los televidentes.

Tal fue el caso de la boricua Rebeca Valentín, quien con su “garra” de guerrera y su sencillez, encantaron a los seguidores de la llamada “Competencia más feroz del planeta”.

Y justo cuando crece la expectativa por el estreno de la séptima temporada del reality show de Telemundo, un comentario compartido por la puertorriqueña en sus redes sociales, encendió las alarmas sobre un eventual regreso al programa.

Rebeca Valentín colgó en su Instagram una fotografía en la que se le ve vestida con la camseta de los azules, que acompañó con un comentario que de inmediato generó interrogantes sobre si estará alistándose para volver a las arenas en República Dominicana.

“En la valentía nace la capacidad de llegar a lo que ya está para ti. Por tal razón, elijo esta foto para decirte lo siguiente… Que nadie te quite de carrera”, fue la frase con la que la Wonder Woman acompañó su foto, haciendo que muchos pensaran que quiere seguir en competencia.

Las dudas aumentaron con la segunda parte del mensajes, donde manfestó que a veces a unos se les dan las cosas en menor tiempo y otros deben esperar al momento correcto para hacer realidad sus deseos.

“Pero tampoco te midas del reloj o instagram ajeno. Como así eres único (a) en este mundo, también tu éxito es único y llegará en el tiempo que Dios tiene para ti”, agregó la exatleta de los Contendientes, quien considera al mes de agosto como el más especial del año, el mismo en el que está planeado el regreso de EXATLON.

“AGOSTO, el mes que nací, el mes que personas importantes en mi vida también nacieron. ¡Vamos! Un mes más, un mes menos. Para bien o para mal, *PASARÁ*. -Beca 💙 #birthdaymonth #agosto #23 #rebecavalentin #bendecida”, agregó la ex Miss Puerto Rico.

Hasta el momento ni Telemundo ni Rebeca han confirmado que ella hará parte del nuevo grupo de concursantes, pero más de un fiel seguidor confesó que se muere de ganas por verla en acción.

Tras su salida de EXATLON, donde no logró su deseo de llegar a las finales ni mucho menos conquistar el trofeo de campeona, la joven aseguró en un Instagram live, que su paso por EXATLON había sido de lo mejor que ha vivido y no dudó en la posibilidad de un regreso.

“Esta es una experiencia que verdaderamente me atrevo a decir, que la atrevo a vivir nuevamente. Tengo que ser muy honesta, jamás pensé que Dios me daría la oportunidad de vivirla, no porque no me sintiera capaz, sino porque no sabía qué esto podía estar, que él tenía esto para mi vida”, dijo en aquel momento la boricua.

“Vivirla, y de la manera en que la viví, siempe siendo yo, divirtiéndome (me gustó). Claro que pasé mis corajes, mis frustraciones, pero es parte de lo que es el deporte aquí”, concluyó la Azul.