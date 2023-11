Raquel Becker habló con Kelvin tras ser eliminada: Lo que no se vio en TV

Raquel Becker se convirtió en la cuarta eliminada de Exatlón All-Stars. La salida de la atleta mexicana, que representa al equipo azul, creo muchas criticas hacia su compañero Kelvin Renteria por no apoyarla. Hasta se dijo que traicionó a su equipo azul porque donde los rojos para apoyar a Nona, quien es su novia.

Durante una entrevista exclusiva con AhoraMismo.com, Raquel contó lo que pasó después que las cámaras se apagaron y ella tuvo su momento para hablar con Kelvin. “Me dijo que soy una gran persona y que me va a ir súper bien”, contó Raquel sobre las palabras que Kelvin le dijo antes de irse del programa. Raquel asegura que siempre se llevo muy bien con Kelvin.

La atleta mexicana también recordó el momento que ella luchaba contra Nona para quedarse en la competencia. Y mientras todos sus compañeros le echaban porras, Kelvin no lo hizo. Además cuando ella fue eliminada, todos los azules corrieron hacia Raquel para darle apoyo, menos Kelvin. Kelvin se quedo sentado.

“Yo no le puedo reprochar que haya estado sentado”, comentó Raquel. “También lo tengo que entender porque es Nona y obviamente él quería que se quedará. No me ocasiona nada. Eso [las cámaras] no lo pasaron en el programa pero cuando me despedí uno por uno…a cada quien le dije algo. Pero cuando [hable] con El Vaquero le dije: ‘¡tú seguramente estás feliz!’ Y todos nos empezamos a reír”.

Pero sí hubo un momento que su equipo azul le reprochó a Kelvin por no hecharle porras a Raquel. También le pidieron que no se quede ahí sentado. “Pero entiendo su posición…por ejemplo que él se haya parado ha [darme animo] eso la hubiera sacado de su concentración totalmente. Imagínate escuchar a tu novio hechando porras a alguien más, pues no”, dice Raquel.

Arriba puedes ver la entrevista completa con Raquel Becker.