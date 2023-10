Lo que le dijo Kelvin Rentería a Nona para que le gane a Raquel Becker

El equipo azul no está contento con Kelvin Rentería. Pues El Vaquero no demostró apoyo a su compañera Raquel Becker, cuando esta enfrentaba a Nona González para continuar en Exatlón All-Stars. Kelvin se fue para el equipo contrario para darle apoyo a su novia Nona y esto le molesto a sus compañeros. También la audiencia ha expresado su molestia. Ya que Raquel Becker fue eliminada y esto hace que los azules se debiliten más. “[Kelvin] hizo muy mal. Se notaba en la cara que apoyaba a Nona en todas las carreras, ni pelaba a su compañera.. es cierto que es su novia pero su equipo es su equipo”, opinó un usuario.

En Domingo de Eliminación, Nona enfrentó a Raquel. Durante las corridas, Nona y Raquel estaban muy agotadas. Cuando de momento, Kelvin se acerca a Nona para decirle unas palabras de motivación. Las cuales parecen que funcionaron porque Nona regreso con fuerza y eliminó a Raquel.

¿Qué le dijo Kelvin a Nona para que le gane a Raquel?

Kelvin se le acerca a Nona y le dice: “¿Qué dijimos? que íbamos a estar juntos hasta el final. Vamos a ganar. Acuérdate que tenemos un plan. Venga. Disfrútalo amor”.

Después la abraza y le dice al oído: “Yo siempre he confiado en ti, y sigo confiando en ti. Pero también necesito que tú creas en ti. Sabes que estoy contigo siempre. En cada carrera estoy ahí. Pero, por favor, ¡créelo! ¿Va? Acá no se termina esto, créemelo. Tienes que sacar todo lo que tienes ahí. Toda esa fuerza. El coraje que te identifica”.

Después de escuchar las palabras de Kelvin, Nona regreso recarga de energía y le gana a Raquel. Después que Raquel es eliminada, todos los azules -menos Kelvin- se acercan a Raquel. Mientras que Kelvin se queda en las gradas con cara de contento. Lo puede ver en el minuto: 1:39

Play

Mensaje fuerte de una fan para Kelvin

“Kelvin tú como azul le debes lealtad a tu equipo. Tu conociste a Nona y ella era roja así que debes de saber separar lo personal con la competencia y si no puedes pues no hubieras venido a la competencia. Los hermanos Castillos eran gemelos y eran de diferentes equipos y lo hicieron muy bien y eran la misma sangre. Para mi que te estás haciendo el lesionado para no darle puntos a tu equipo cuando Nona va a eliminación y eso no se vale si no puedes con la presión renuncia. Observación: yo veo a Nona que apoya a su equipo y nada le molesta y tú como tonto sufriendo por ella. Estoy muy decepcionada de ti”.