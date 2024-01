¿Quiénes son los favoritos para ganar Exatlón All-Stars?

Tras la salida de Yoridan Martínez, se tuvo que modificar la lista de los favoritos para que lleguen a la gran final de Exatlón All-Stars. No es secreto que el atleta del equipo azul era el favorito para llevarse el medio millón a casa. Pero desafortunadamente su lesión en la pierna no lo dejo llegar a la final.

A la gran final van a llegar cuatro atletas. Ahora los favoritos para llegar a la gran final, que se realizará el lunes 22 de enero de 2024, son Caterine Ibargüen, Susana Abundiz, Kelvin Rentería y Briadam Herrera. Esta lista no está confirmada por Telemundo. Estos son los cuatro favoritos de AhoraMismo.com para llegar a la gran final de Exatlón All-Stars.

Estos cuatro atletas se han mantenido arriba del tablero de victorias. Aunque Jonny Magallón también podría llegar a la gran final por sus número de victorias. Pero eso lo vamos a saber la próxima semana.

TEAM FAMOSOS:

1. Marisela “Chelly” Cantú – campeona de la primera temporada. SALIDA POR LESION

2. Shaila “La Maquinita” Pérez – sub campeona de la tercera temporada. ELIMINADA

3. Alberto “El Venado” Medina – campeón de la tercera temporada. ELIMINADO

4. Briadam Herrera – campeón de la sexta temporada.

5. Alondra González – sub campeona de la cuarta temporada. ELIMINADA

6. Nate Burkhalter – campeón de la cuarta temporada. ELIMINADO

7. Anisa Guajardo – estuvo cerca de la final.

8. Jonny Magallón – estuvo cerca de la final.

9. Caterine Ibargüen – sub campeona de la primera edición de All-Stars.

10. Francisco “Maza” Rodríguez, – cerca de la final. ELIMINADO

11. José Carlos Herrera – cerca de la final. ELIMINADO

12. Yamilet Peña – campeona de la primera edición de All-Stars. ELIMINADA



TEAM CONTENDIENTES:

1. Kenny Ochoa – sub campeón de la primera temporada. ELIMINADO

2. Yoridan Martínez – campeón de la primera edición de All-Stars. SALIDA POR LESION

3. Azul Granton – cerca de la final. SALIDA POR LESION

4. Miguel Ángel Espinoza – cerca de la final. ELMINADO

5. Raquel Becker – cerca de la final. ELIMINADA

6. Claudia Martínez – cerca de la final. SALIDA POR LESION

7. Kelvin Rentería – sub campeón de la quinta temporada.

8. Emmanuel Jáquez – cerca de la final.

9. Susana Abundiz – campeona de la sexta temporada.

10. Jesús “Chuy” Almada – cerca de la final. ELIMINADO

11. Dennhi Callú – cerca de la final. ELIMINADA

12. Valeria Sofía Rodríguez – campeona de la segunda temporada.