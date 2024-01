¿Cuánto dinero le pagará Telemundo a Yoridan Martínez al salir de Exatlón All-Stars?

El atleta del equipo azul, Yoridan Martínez, está muy cerca de llevarse los 500 mil dólares de Exatlón All-Stars. Pero una terrible lesión en la pierna le estaría truncando este deseo. Justo cuando faltan nueve días para la gran final. Así es, el próximo lunes 22 de enero de 2024 conoceremos al campeón o campeona.

Desde el principio de esta temporada, Yoridan se convirtió en el favorito entre la audiencia. Ya que él se ha mantenido arriba en el tablero de porcentaje de victorias. Pero debido a su resiente lesión en la rodilla, lo mas probable es que no podrá llegar a competir en la final. Pero esto no significa que se iría con las manos vacías.

Este jueves 11 de enero, Yoridan podría renunciar a Exatlón All-Stars. Ya que se volvió a lesionar en el mismo circuito y fue llevado a una clínica. En avance se ve a un triste Yoridan diciendo que no ha podido dormir ni un segundo. “Sentí la rodilla muy caliente y el pie se me durmió”, compartió Yoridan, sobre sus síntomas tras volverse a lesionar. Todos sus compañeros no pueden evitar las lagrimas. Lo que podría ser que el atleta se está despidiendo de la competencia.

Play

Telemundo le entregará medio millón al ganador de Exatlón EEUU

Cabe mencionar que en esta temporada sería la primera vez que Telemundo entregue medio millón de dólares al ganador de Exatlón Estados Unidos. Aunque muchos querían que Yoridan llegue a la final, lo mas probable es que se quedarán con las ganas.

Pero el atleta no se va a ir con las manos vacías. Ya que en el pasado se ha reportado que los atletas que entran al reality deportivo tienen un sueldo. Se dice que los Contendientes tienen un sueldo de 250 dólares al día por su participación. A la semana cobran 1,500 dólares.

Yoridan ha participado 91 días, sumando este 11 de enero. Lo que quiere decir que Yoridan estaría recibiendo entre 22 mil a 24 mil dólares, a menos que le hayan aumentado el sueldo. Pero en un canal de spoilers dice que Yoridan podría estar recibiendo unos 80 mil dólares. Pero no lo podemos confirmar hasta que él mismo lo confirme.

¿Cuál es el salario de los atletas?

El salario de los atletas que participaron en la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos tuvieron una marcada diferencia de sueldo según al equipo al que pertenezcan. En el caso del Team Famosos, los atletas reciben 3,000.00 dólares semanales y el razonamiento es este: Desde su inicio en la temporada uno, el Team Famosos lo conforman figuras públicas, en su mayoría deportistas consagrados, actores y figuras públicas, por lo que sacarlos de su oficio diario resulta mucho más complicado, lo que implicaría un salario mayor.

En los Contendientes, la situación cambia Cada atleta del equipo azul recibe por su participación 1,500.00 dólares semanales por su participación. La diferencia de salario semanal se debe a que los miembros del Team Contendientes son en su mayoría estudiantes, y personas que no tienen un trabajo del que le sea tan difícil desprenderse, es por eso que el monto, de acuerdo a este video, es menor.

Play

Es importante resaltar, que todos los premios en efectivo o bienes que reciban durante su paso por la competencia, son independientes a este salario semanal y a la oportunidad eventual de recibir el premio final.