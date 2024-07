Presentadores de Telemundo anuncian que no apoyan a Clovis

Clovis Nienow ha quedado mal ante sus compañeros de Telemundo. Después de anunciar que ya no estará en la obra de Maripily porque le faltaron el respeto a su novia. Pues resulta que en el estreno de la obra de Maripily en Puerto Rico, Aleska estuvo presente y se sintió mal cuando su ex compañera de LCDLF4 le lanzó ofensas dentro de la obra. Después de concluir sus presentaciones en Puerto Rico, Clovis regresa a Miami y hace un en vivo junto a Aleska. En el en vivo, Clovis anuncia su renuncia sin antes hablar con Maripily Rivera. “Maripily se entero por este en vivo que hizo en sus redes sociales y eso es algo que a mí no me parece”, dijo Andrea Meza en En Casa con Telemundo. “Me parece increíble que quieras defender a tu pareja y decirle [a Maripily] no me parece lo que estas haciendo…pero mi Clovis si hubieses hablado con Maripily antes”.

Beta Mejía, el presentador de Realities After Dark, tampoco está de acuerdo que Clovis renuncie a un trabajo en un en vivo sin antes hablar con quien le dio el trabajo, en este caso Maripily. “Por ética de trabajo, usted le comunica a la persona que está encargada, en este caso Maripily, quien es que le está dando la oportunidad”, expresó Beta.

Mientras que Aleyda Ortiz tampoco apoya a la acción de Clovis y que mejor hubiese resuelto el problema antes de aceptar el trabajo. “A mi me da pena Clovis porque quedo mal de ambos lados. Yo me imagino que tuvo la pelea de la vida con Aleska…y luego hace este en vivo, pero creo que ha sido un error tras otro. Ahí llega a un caos. Esto se tuvo que haber resuelto antes de empezar este proyecto”, comentó Aleyda Ortiz, presentadora de En Casa con Telemundo.

Chiky bombom también expresó su punto de vista dejando claro que Clovis aceptó trabajar en la obra titulada La Casa de Maripily: ¡se vale tó!, entonces en la obra de Maripily se va hablar de lo que pasó en La Casa de los Famosos. Y lo que pasó en LCDLF4 fueron varios enfrentamientos que tuvo Maripily con varios compañeros y entre ellos estaba Aleska.

Hasta sus compañeros de trabajo saben que Clovis lo hizo mal. pic.twitter.com/WxwL5R5lhN — LeylaBugra (@leylaxbugra) July 23, 2024

Alfredo Adame reacciona a la renuncia de Clovis a la obra de Maripily

Alfredo Adame, quien también forma parte de la obra, dijo que tampoco está de acuerdo de la forma que hizo las cosas Clovis. “Yo le dije que ‘nunca mezcle afecto con trabajo’. Yo creo que fue un lamentable error que Aleska hubiera ido al estreno de la obra. Si recordamos Aleska y Maripily terminaron agarrandosé de las greñas porque ella apoyo a Lupillo. Y practicamente ella era su enemiga número uno. Era un hecho que Maripily iba a soltar todo [en la obra] contra todos”, dijo Adame.

Adame también asegura que en el día del estreno de la obra, cuando Aleska entró el público la empezó a abuchear. “Yo le dije a Clovis, que [Aleska] no debió haber venido. Otra cosa es que Clovis es nuevo en esto. No está en posición en ponerse sus moños. Aquí no venimos a gustarnos, aquí venimos a tabajar y hacer una obra para el público. Clovis no está en posición en decir que ya no va estar en la obra. Esto es un lamentable error”.