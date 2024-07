Clovis Nienow renuncia a la obra de Maripily: ¿Qué pasó?

Clovis Nienow anuncia que ya no va a formar parte de la obra La Casa de Maripily: ¡se vale tó!. Así es, Clovis renunció a la obra de Maripily. Resulta que el ex habitante de La Casa de los Famosos no le gusto la falta de respeto que le hicieron a su novia Aleska Génesis en la obra. Según Clovis, Maripily se salió del guión para lanzar fuertes insultos hacia Aleska. “Yo me siento súper triste y decepcionado”, dijo Clovis en un Live que hizo junto a su novia. “Frente a muchas personas le faltaron el respeto a Aleska y sobretodo me faltaron el respeto a mí. Eso yo no le he hecho a ellos jamas. Fue lo que más me dio tristeza”.

Clovis llegó hablar con el director de la obra. Pero este le dijo que eso lo hablara con Maripily, ya que ella fue quien se salió del guion para lanzar insultos como “esa hija de put@” en plena obra refiriendose a Aleska. Clovis asegura que después de hablar con su ex compañera de LCDLF4 le bajo un poco la intensidad. Pero lo fuerte fue el primer día del estreno cuando Aleska estaba entre el público y Maripily lanzó insultos en el escenario que Clovis no supo reaccionar. “Yo en el escenario me quede en blanco. Yo no sé como continue y me siento triste y decepcionado”.

El ex habitante de LCDLF4 dice que llegaba hacer su trabajo en la obra y lo único que quería era irse porque se sentía incomodo.

Clovis anuncia que ya no va a estar en las siguientes obras programadas para agosto en Florida y Nueva York. “Ellos cruzaron la línea del respeto. Si hubiese sido diferente me hubiese gustado seguir compartiendo”, dijo Clovis, quien asegura que su salida de la obra es por la falta de respeto hacia Aleska y a él.

Por su lado, Aleska ya no quiere tener ningún contacto con Maripily. “Pienso que ya es hora de cortar cualquier todo tipo de relación. Yo la perdono de todos los insultos y de tratar de humillarme y por tratar que Puerto Rico se burlara de mí. Pero yo ya no quiero más nada con ella. Ella ya me demostró quien realmente es. Una mujer que un día te ama y al otro día te odia. Ella es una mujer que no soporta el brillo ajeno en lugar de ser feliz. Ella tiene todo para ser feliz. Fui apoyar a mi novio y más nada. No necesito ni foco ni nada. Yo no necesito nada de ellos. Mientras más lejos mejor. Pero ellos no entendieron y ahí hay falta de amor”, expresó Aleska.