¿Por qué se fue La Divaza de La Casa de los Famosos? ENTREVISTA

La Divaza se fue de La Casa de los Famosos. “Yo no podía más”, expresó el influencer venezolano minutos después de salir del reality. “Ya tres meses…un día mas, mi cabeza explotaba. Ya me sentía con muchos sentimientos y muchas emociones. Realmente es muy fuerte lo que se vive en la casa”.

La Divaza se sentó con Jimena Gállego para hablar de su salida y de los últimos acontecimientos que están pasando en LCDLF4.

Jimena: ¿Crees que algún día te arrepientas de haber abandonado la casa?

Divaza: Probablemente algún día me arrepienta pero hoy no es ese día. Yo me siento muy feliz con lo que hice.

Jimena: ¿Qué fue lo que mas te costó adentro de la casa?

Divaza: Lo que más me costó una infinitud de cosas. Yo creo que en la casa se vive un estrés y una pelea constante. Todos los días una discusión con mis compañeros. Todos los días la estrategia. Todos los días pensando. Si creo que el juego me consumió un poquito.

Divaza asegura que trato de resistir y continuar en LCDLF4

La Divaza dice que “realmente llegas a conocer en tres meses a las personas. Ellos sabían que yo me sentía de cierta manera y que estaba muy bajoneada las últimas semanas y yo estaba resistiendo. Pero llegó el momento que se me rompió el cerebro. Ahora seguimos adelante con el mundo real”.

Jimena: ¿Quién fue tu mayor refugio?

Divaza: Fue Ariadna. Ella fue mi mejor amiga adentro de la casa. Yo sé que ella quería que me quede. Espero que afuera sigamos una amistad.

Divaza habla de la situación entre Lupillo, Romeh y Ariadna

Jimena: ¿Quién se equivoco?

Divaza: Al final no es quien se haya equivocado porque el corazón no tiene la razón. Es una situación complicada. A Romeh le gustaba Ariadna desde la semana dos. Y Lupillo se vino a querer enamorar de Ariadna sabiendo los sentimientos de Romeh. Entonces [Lupillo] se sintió traicionado y por una parte lo entiendo pero no voy a perdonar es la actitud que tomó porque fue una actitud tóxica. Osea venir y llevarse la canasta, las mascotas y quitar los nombres de todos nuestros compañeros de nuestro cuarto cuando se supone que éramos una familia.

Jimena: ¿Crees que esa cena que le hizo Romeh a Ariadna fue un error?

Divaza: Probablemente si pero al final Romeh hizo lo que sintió de tener un detalle bonito con Ariadna. Era eso, un detalle, un cariño…no era nada romántico. Sabemos por la situación que está pasando Ariadna afuera. Que tiene un novio, bueno no se sabe porque ahora tiene más tiempo [en la casa] que con el novio. Arriba puede ver la entrevista completa.