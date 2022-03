¿Polo Monárrez merecía irse de EXATLON?: El público tiene estas hipótesis

Este domingo 6 de marzo terminó el sueño en la sexta temporada de EXATLON para Polo Monárrez tras enfrentarse en el duelo a su propio compañero de equipo, Héctor Perfecto Gómez. El otro dolor de la noche para los Famosos fue la salida de Osorio del programa, debido a que la recuperación de su lesión, tomará más tiempo de lo que dura la competencia.

Y viendo todo el efecto que generó la eliminación de Polo, las redes no han parado de arder sobre el tema, e incluso la cuenta oficia de EXATLON Estados Unidos en Instagram lanzó una pregunta a los televidentes sobre si la eliminación les cayó o no por sopresa.

“Sabemos que te duele tanto como a nosotros esta eliminación 😭❤️💔 ¿La esperabas: a) No, me tomó por sorpresa b) Sí”, preguntó el programa en la red social, haciendo que se generara una avalancha de comentarios, donde nadie afirmaba haber visto venr esa eliminación.

“Polo no merecía irse 😭”, “No se esperaba, porque Polo sí hace puntos. Espinal debería de haber ido a eliminación, no Polo 😢”, “No, no, no. Primero se tenían que ir Héctor y Jaime 😒❤️”, fueron algunas de las reacciones de los televidentes que dejaron ser su molestia y frustración ante la salida de Polo.

Pero otros fueron más allá e incluso lanzaron hipótesis, señalando abiertamente que como se había visto en los últimos días al actor algo cansado y desanimado, él hizo todo este domingo para abandonar la competencia.

A muchos les parece extraño que el actor de “El señor de los cielos” se haya postulado en vez de Jaime Espinal, quien no estaba al 100 por ciento de su capacidad para enfrentar la prueba, y hay quienes creen que Polo se dejó ganar de Héctor Perfecto Gómez en el duelo por la permanencia, que fue de Rojo contra Rojo.

“Soy 💙 pero creo que Polo se dejó ganar. Se miraba que le daba tiempo para que perfecto tirara y no corría como usualmente lo hacía”, “Por qué se fue Polo, lo que puedo pensar es que él ya se queria ir, porque realmente Perfecto no hace nada, solo payasadas”, y “se vio que dejó que le ganaran”, fueron otros de los comentarios de los fans del reality show de Telemundo.

Hubo quienes por su parte la emprendieron contra Perfecto, asegurando que es injusto que siga en la competencia, pues en su opinión, no le aporta mucho a los Famosos.

“Noooo😢, por qué Polo se fue, eso si me dolió”, “Lo que más duele es que Perfecto se quedó! No aporta nada al equipo rojo” y “Claramente no se esperaba 😢! Lamentablemente tuvo que irse quién no debió haberse ido. Desafortunadamente Perfecto es un atraso para los Rojos” y “Que me disculpen los fans de Perfecto, pero la pura realidad es que ese chico no le gana a nadie y miren en eliminación lo que sucede. Increíble”, manifestaron los seguidores de los Rojos.

Y no faltaron los Azules que se declararon felices, al ver que la mala racha que estaban enfrentando los Contenientes, esta semana se alejó y todo terminó con broche de oro para ellos.

“👏👏👏👏👏💙💙💙💙💙💙💙💙ya era tiempo que se fuera un rojo ! Yo lo disfruté como mis Guerreros que estaban felices que esta eliminación la ganaron ellos! 💙💙y aparte les bajaron el EGO a los rojos!! 👍👍👍💙”, comentó un fan de los Contendientes.

Dinos qué crees tú sobre esta eliminación.