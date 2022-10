¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirse al sorteo para ir a visitar la Villa EXATLON?

En medio de la emoción que causó la noticia del sorteo que Telemundo hará para que un afortunado fan de EXATLON Estados Unidos visite la Villa EXATLON, una de las preguntas que aborda a los seguidores del programa de televisión es hasta cuándo hay plazo para inscribirse y poder concursar.

Telemundo informó a través de la página oficial en que los interesados pueden inscribirse a la rifa, que te compartimos aquí, que las incripciones ya comenzaron, y cerrarán el próximo 14 de noviembre de 2022 a las 12:00 a. m., hora del este.

“Si eres un verdadero fan de #ExatlonEEUU, esta es tu oportunidad ⭐ ¿Te imaginas ganarte un viaje para conocer “La Villa” de #ExatlonEdiciónMundial?, fue la manera como EXATLON Estados Unidos anunció la convocatoria para que un fan vaya a las “arenas más feroces del planeta”.

Telemundo también mencionó que solamente 48 estados de la Unión Americana podrán participar y advirtió que si algún residente de las partes donde no pueden optar a la rifa lo hace, el premio será anulado.

“NO ES NECESARIO REALIZAR UNA COMPRA PARA PARTICIPAR. La compra no aumentará sus probabilidades de ganar. Será nulo en aquellos lugares donde esté prohibido. El Sorteo Exatlon, Temporada 7 (el “Sorteo”) comenzará el 14 de octubre de 2022 a las 12:00 a. m., hora del este (Eastern Time, ET) y finalizará el 14 de noviembre de 2022 a las 12:00 a. m., hora del este, (el “Período del sorteo”)”, manifestó Telemundo al hablar sobre el sorteo.

“El sorteo está sujeto a todas las leyes federales, estatales y locales aplicables. LOS PREMIOS (DEFINIDOS A CONTINUACIÓN) NO INCLUYEN EL ALOJAMIENTO, EL ESTACIONAMIENTO NI EL TRANSPORTE QUE NO FUESEN LOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN”, agregó el canal.

Personas que no tengan estatus migratorio no podrán participar en el sorteo y tampoco quienes residan en Alaska, Hawái, Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes.

Sobre la edad para poder participar, el canal manifestó que será solo para personas mayores de 21 años o más, “al comienzo del período del sorteo”.

Telemundo agregó:

“Los ejecutivos, los directores y los empleados de las Entidades del sorteo (tal como se definen a continuación), los familiares directos de estos (cónyuges o padres, hijos y hermanos y cada uno de sus cónyuges respectivos, independientemente de dónde residiesen) o las personas que viviesen en el mismo hogar que ellos (ya fuesen o no parientes) no tienen derecho a participar o ganar el sorteo. Las Entidades del sorteo, tal como se hace referencia en este documento, son NBCUniversal Media, LLC, 30 Rockefeller Plaza, Nueva York, Nueva York, 10112, y Telemundo Network Group, LLC, 1 Telemundo Way, Miami, Florida, 33182 (en conjunto, los “Patrocinadores”)”.