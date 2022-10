EXATLON: Iván Fernández confiesa lo que siente por José Kuthy tras eliminarlo

El lunes se dio la segunda jornada de eliminación en la séptima temporada de EXATLON Estados Unidos, y la suerte y la garra acompañaron a Iván Fernández, quien resultó vencedor y dejó con las ilusiones rotas a José Kuthy.

La Torre, como han apodado al puertorriqueño por su estatura de casi 2 metros, mostró gallardía en el circuito por la permanencia y le asestó otro duro golpe al equipo de los Contendientes, que ya ha perdido a dos integrantes en lo que va corrido del show.

Y tras eliminar a Kuthy, quien había sufrido una lesión durante la primera semana de la competencia, el deportista boricua habló del cara a cara con el nutricionista y reveló lo que siente por el mexicano.

A través de un video compartido en la cuenta de Instagram del reality show de Telemundo, el jugador profesional de voleyball manifestó la alegría que le produjo haber ganado el duelo de eliminación, y reveló la imagen que tiene de su contendor.

“Estuve en el primer duelo de eliminación de hombres. Salí victorioso: cuatro a cero. Fue un gran aprendizaje para mí contra un gran contrincante: José Kuthy, el gran mexicano”, dijo Iván al referirse a su contendor, a quien elogió con bellas palabras, mostrando que siente admiración por él.

El puertorriqueño aprovechó el momento para aflorar su sentir, y recordó también a sus padres, a quienes les dedicó el triunfo.

“Este logro se lo dedico a mi mamá Marilyn, a mi papá Héctor, a mi familia y a toda mi gente de Puerto Rico. Los llevo siempre conmigo; los llevo en el corazón, los llevo conmigo”, agregó Iván, mostrando un coqui que tiene colgado en una cadena alrededor del cuello.

El integrante del team Famosos agregó que tras estar nominado para abandonar la llamada “Competencia más feroz del planeta”, entendió que a lo largo del programa habrá momentos duros que debe afrontar.

“Este es solo el comienzo. Va a haber días malos, va a haber días no tan buenos, pero siempre con mi gran alegría y gran personalidad. asi que yo no me voy a quitar, pero les pido que ustedes no se quiten conmigo: Iván Fernández”, concluyó el atleta en el video compartido por la cuenta oficial de EXATLON Estados Unidos en Instagram.

“Eres grande Iván! ❤️”, “Esoooooo boricua ahí 😍😍”, “Estoy super feliz de que se haya quedado 😍❤️”, “Felicidades y que siga el éxito”, fueron algunas de las reacciones que pronto llenaron la red social del programa de televisión.

“Es mi favorito desde el principio m recuerda a tommy ❤️❤️❤️”, “🙌 Me alegro mucho ahora a demostrar en cada circuito”, “❤️❤️❤️felicitaciones”, agregaron otros seguidores de EXATLON Mundial.

