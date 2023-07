Los padres de Nona González se dan otra oportunidad en el amor

La ex atleta de Exatlón Estados Unidos, Nona González, pasó un momento amargo cuando sus padres de separaron. Nona soñaba con colgar su título universitario y colgarlo en la sala de sus padres, pero ellos decidieron separarse. “Uno de mis objetivos de vida era tener mi título universitario en casa y que papás estuvieran orgullosos de mi…se separaron y mucho tiempo estuve enojada porque eso ya no sería posible”, compartió Nona el pasado mes de octubre de 2022.

Pero Nona entendió que podía sacar una copia de su título si colgarlo en la saca de cada uno, porque igual mantenía una buena relación con ambos. “Los tengo a los dos conmigo y mejores compañeros de vida no puedo tener”, expresó Nona en ese entonces.

Sin imaginarse que las cosas cambiarían. En menos de un año, los padres de Nona se volvieron a enamorar y decidieron darse una nueva oportunidad en el amor. Nona está tan ilusionada con este romance entre sus padre que lo tuvo que anunciar en sus redes.

“Mentiría si dijera que esto no me da ilusión. Nos venden esa idea de la perfección en una familia, ver a tus papás cumplir esa promesa de “hasta que la muerte nos separe”…

Cuando me preguntaban el motivo de separación, ni siquiera podía dar una respuesta concreta, jamás hubo un engaño, traición o infidelidad, simplemente fue una decisión. Hoy después de 8 años, Dios les da esa oportunidad de conocerse de nuevo.

Cuando me rompían el corazón tenía ese hombre en casa que me hacía no perder la esperanza de seguir creyendo en el amor, me enseñaba todos los días lo que era amar y serle fiel y leal a una mujer, a quitarse el pan de la boca por dárselo a sus hijos… cuando quería tirar la toalla, cuando me sentía en un callejón sin salida tenía a un monumento de mujer que no había día que no salía al mundo con esa garra y ese ímpetu por salir adelante de toda adversidad, que me guiaba y me hizo creer que el cielo es el límite.

Me enseñaron un amor bonito, puro, real e incondicional y hoy mi corazón se siente como nunca, pero hoy les pido que no lo hagan por nosotros, créanme con nosotros cumplieron y de más, hoy les pido que lo hagan por ustedes, porque se lo merecen… conquístense de nuevo, disfruten esta etapa y enamórense todos los días

G R A C I A S



La reacción de sus seguidores no se hicieron esperar, ya que es una bella historia de amor. “Que bella es tu familia y benditas sean las segundas oportunidades que Dios nos brinda bendiciones”, comentó un usuario. Otro agregó: “Que hermosa historia, gracias por compartir. Muchas bendiciones por esta nueva oportunidad, que viva la familia ❤️”.