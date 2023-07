Critican a Nona González y le advierten que perderá seguidores

Sin duda Nona González y Kelvin Rentería se ganaron el cariño del público. Aun más cuando se enamoraron en las arenas de Exatlón Estados Unidos. Y automáticamente se convirtieron en la pareja más querida del reality de Telemundo. Desde entonces sus seguidores han aumentado y les siguen los pasos a través de sus redes. Por lo que cuando dejaron de publicar fotos juntos empezaron los rumores que habían terminado.

Algunos de sus seguidores les han preguntado directamente sobre cómo va el romance, pero ninguno ha recibido respuesta de su atleta favorito. Algo que ha provocado criticas. “Ella y él lograron aumentar el número de seguidores a raíz de su romance. 😮 sus fans son importantes y ellos no contestan ninguna pregunta. Como dijo alguien por allí los seguidores se ganan y a NONA no le importa, creo va perder muchos LIKE Y SEGUIDORES 👏”, comentó Glorita Calderón en las redes de la atleta mexicana.

Otro dice que “no es justo si no nos dicen nada de su relación, ya que nosotros los fieles seguidores nos emocionamos mucho al saber que eran pareja y extrañamos verlos juntos”.

Ya que Nona no contesta las preguntas, algunos de sus seguidores se han tomado la tarea de hacerlo. “Kelvin cerró su cuenta un tiempo, pero siguen juntos miren las fotos y los comentarios, pero esa relación es cosas de ellos no sé porqué siempre preguntan por sus vidas privadas”, dice Gonzalez Rodriguez.

Pero algunos se sienten con derecho de preguntar. “Pregunto porque se me dio la gana, si ellos hicieron su relación pública, ellos saben que la gente siempre va a preguntar”, comentó Adri Corona.

Mientras otros prefieren no hacer preguntas. “Ellos siguen juntos, seguirse [en las redes] o no, no los hace pareja, además que es cosa de ellos no sé porqué siempre están preguntando”, dice otro.

Lo cierto es que Kelvin y Nona continuan con su relación. Ambos han dejado de publicar fotos juntos en sus redes pero la semana pasada mostraron en sus historias de Instagram que estaban juntos en México.