¿Cómo será la nueva temporada de EXATLON EEUU?

Hace sólo pocos días finalizó la séptima temporada del reality deportivo Exatlon Estados Unidos con el triunfo de Yoridán Martínez y Yamilet Peña, en medio de una temporada sin precedentes que empezó con atletas nuevos pero finalizó siendo una edición “All Stars” que vio a sus rostros más emblemáticos darlo todo por alcanzar el triunfo.

Y es que cuando pensamos en la séptima entrega de Exatlon Estados Unidos vienen a la mente muchos hechos inéditos; estrellas de otras temporadas, nuevos circuitos, atletas con un nivel elevadísimo y mucha adrenalina, un factor que sí se mantiene invariable en Exatlon Estados Unidos.

Pero, como es de esperarse, ya los fanáticos empiezan a crear ideas lo que podría suceder en una eventual nueva edición de Exatlon Estados Unidos y, a pesar que es mucho lo que ya se dice, nada está confirmado y ni siquiera se han empezado a anunciar las pruebas para elegir atletas, algo que sucedía antes ya cuando las temporadas entraban en su etapa final.

Lo único cierto es que el público tiene hambre de Exatlon Estados Unidos y desde ya, en diferentes foros de fanáticos empiezan diferentes hipótesis de lo que podría ser la nueva temporada de la competencia más feroz del planeta. Las ideas van desde una edición de “Revancha”, donde puros atletas que casi alcanzan la gloria, regresan para culminar su sueño, otra es de un team “gringo” que se enfrente a otro latino, e incluso una sólo con atletas nuevos.

No se pierdan este video del portal para fanáticos Movies MV con más información al respecto:

ULTIMA HORA EXATLON ESTADOS UNIDOS, LLEGA EXATLON LA REVANCHA, LLEGAN FANS A LA VILLA ULTIMA HORA EXATLON ESTADOS UNIDOS, LLEGA EXATLON LA REVANCHA, LLEGAN FANS A LA VILLA EXATLON ESTADOS UNIDOS EN VIVO, CAPITULO 96 AVANCE DE TODOS LOS CAPITULOS AVANCE DE EXATLON ESTADOS UNIDOS 2023-01-17T17:15:00Z

Sobre una eventual octava temporada, que al momento no está confirmada, los comentarios de los fanáticos no se hicieron esperar: “Quiero saber cuando comienza la 8va temporada exatlon es lo máximo”, “Muy bueno que vengan atleta que han estado en otras temporada para darle una nueva oportunidad isahi platano pawer miguel angel ignacion aldo y muchos otros que no recuerdo su nombre”, “por favor si van hacer otra temporada gue no sea los mismo jugadores gue participaron gue sean nuevos”, “No puede ser una temporada de atletas gringos, porque en telemundo se habla español, no inglés”. Son sólo algunas de las opiniones.

Lo cierto es que nada está confirmado sobre Exatlon Estados Unidos, y en la parrilla de programación de Telemundo todavía quedan la temporada actual de La Casa de los Famosos y Master Chef VIP. Por lo pronto, en AhoraMismo.com estaremos al tanto para traer toda la información sobre la competencia deportiva favorita de todos.