¿Ya hay una nueva temporada de EXATLON EEUU en planes?

A pesar que la esperada gran final de Exatlon Estados Unidos “All-Stars” está a la vuelta de la esquina, con un par de atletas nuevos y varios rostros emblemáticos cada vez más cerca del triunfo, todo indicaría que ya las conversaciones para una eventual nueva temporada de la llamada “competencia más feroz del planeta” está planeándose y el regreso a las pantallas de Telemundo sería más cerca de lo que todos pensamos.

Una temporada repleta de polémicas

Si bien no es secreto que Exatlon Estados Unidos, desde su estreno nos tiene acostumbrados a toda clase de controversias, en el camino ha desarrollado no sólo fieles seguidores que siguen de manera ferviente todo lo que pasa en el reality deportivo, sino también páginas de fanáticos que siempre comparten información certera de todo lo que sucede en la competencia.

Tal es el caso del portal de YouTube Madison Entertainment, que día a día comparte con sus seguidores todo lo que sucede en las arenas de Exatlon Estados Unidos, e incluso planes a futuro, como en este caso una eventual octava temporada que podría llevarse a cabo este mismo año.

De acuerdo a Madison Entertainment, ya la octava temporada de Exatlon Estados Unidos estaría asignada para el mes de agosto del año 2023, sin entrar más en detalles con respecto a la competencia en sí. Al momento Telemundo tampoco se ha pronunciado al respecto, pero el lapso de tiempo haría sentido tomando en cuenta a temporadas anteriores. No se pierdan el video aquí:

NOTICIA!! GANAN DINERO, SEMIFINAL EN TIEMPO REAL, CANCELAN MEDALLAS, Exatlón Estados Unidos EEUU #7 #ExatlónEstadosUnidos #ExatlonEEUU #ExatlonEEUU7 2023-01-04T17:05:45Z

Los comentarios respecto a la octava temporada son de esperanza en relación a la que estaría finalizando, cuyos cambios no fueron del agrado de muchos de los fanáticos: “Viene una 8 temporada espero no sea como esta ya que a sido la peor, nefasta y una porquería sino que no hagan el intento.y que no hayan jugadores de otras temporadas.”

Por otra parte, el portal Movies MV, también compartió información sobre la posible octava temporada de Exatlon Estados Unidos, con un análisis muy certero sobre el hecho de que en Exatlon están estrenando circuitos a estas alturas de la competencia que muy probablemente serán usados en la próxima temporada. También compartieron teorías con respecto a las posibles fechas.

En Movies MV aseguran que podría ser durante el mes de agosto o septiembre, para garantizar mejores condiciones climáticas para cada atleta. No se pierdan el video con más información:

ULTIMA HORA EXATLON ESTADOS UNIDOS, SOLO YORIDAN RESPETA A DENISSE, NUEVOS ATLETAS TEMPORADA 8 ULTIMA HORA EXATLON ESTADOS UNIDOS, SOLO YORIDAN RESPETA A DENISSE, NUEVOS ATLETAS TEMPORADA 8 EXATLON ESTADOS UNIDOS EN VIVO, CAPITULO 81 AVANCE DE TODOS LOS CAPITULOS AVANCE DE EXATLON ESTADOS UNIDOS 2023-01-04T17:15:01Z

Los comentarios de los seguidores son en su mayoría positivos: “Quiero la 8va temporada es un programa familiar y los atletas ganan dinero, el deporte ayuda la juventud y exatlon da oportunidad “, “Sería bueno que trajeran atletas nuevos y no de otras temporadas, porque les llevarían una gran ventaja y no es justo.” son sólo algunos de los mensajes que publicaron en estos videos.

Lo cierto es que aun no hay confirmación de una octava temporada, pero la gran final de Exatlon Estados Unidos será el próximo 16 de enero a las 7pm, 6pm Centro por Telemundo.