Exatlon All Stars está por llegar a su esperada gran final, con jornadas repletas de emociones en donde los participantes que continúan en la llamada “competencia más feroz del planeta”, están dándolo todo para alcanzar el ansiado triunfo y convertirse en el hombre y la mujer que levanten el codiciado trofeo.

Hemos visto como los guerreros más emblemáticos se han enfrentado a los cuatro mejores que iniciaron la temporada y lo cierto es que cada ceremonia de eliminación se vuelve más emotiva que la anterior, no en vano, cuando Ana María Parra, del Team Contendientes (azul) tuvo que abandonar Exatlon nuevamente por una lesión, no sólo fue muy triste, sino que generó toda clase de reacciones en redes sociales.

¿Producción de EXATLON quería sacar a Viviana Michel?

Pero parte de lo que dicen los foros de fanáticos y los seguidores de Exatlon Estados Unidos es que Ana Parra habría fingido su lesión para abandonar la competencia (recordemos que la chica resultó lesionada en su primer paso por Exatlon EEUU, a sólo días de la gran final), y esto habría truncado los supuestos planes de la producción para sacar definitivamente a la llamada “cazadora” Viviana Michel.

Los rumores que corren en redes sociales aseguran que la puntería que pusieron en eliminación favorecía a Ana Parra y no a Viviana, pero que Parra al terminar lesionada, abandonó la competencia con la cantidad de 18,000 dólares y una camioneta.

Los seguidores de Exatlon Estados Unidos no tardaron en reaccionar ante la movida presuntamente inesperada de Ana Parra: “Esto de Ana estaba súper arreglado ella en realidad no le pasó absolutamente nada, porque una persona que se fractura o se golpea no se para tan rápido y en realidad esas personas que lo llaman doctores o enfermero en realidad no lo son, porque si lo fueran jamás le permitiera Ana levantarse y estar de pies. ” dijo una fanática como respuesta al video.

Otra seguidora indicó que esto sería una lección ante la posible estrategia para sacar a Viviana: “Yo soy roja pero me entristece la salida de Ana por lesión … pues la idea es que salgan en competencia…. Pero si realmente la intención de las producción era sacar a Viviana colocando la puntería que favorecía a Ana …. miren el resultado … moraleja… dejen que la competencia sea limpia y transparente”.

La realidad es que una de las favoritas abandonó Exatlon All Stars a sólo días de la gran final.

¡Mejórate rápido, Ana Parra!