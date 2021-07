La lección de Norma Palafox tras tocar fondo: ¿Qué reveló la atleta de EXATLON?

A sus escasos 22 años, Norma Palafox ha tenido que atravesar por duros momentos, entre ellos la pérdida de su madre.

Y aunque la atleta de EXATLON ha manifestado públicamente que ese dolor ha sido el golpe más duro que ha tenido en toda su vida, también mencionó que las situaciones duras por las que ha tenido que atravesar a su corta edad le han dado una lección de vida que quiso compartir con los seguidores del reality show de Telemundo.

La estrella del equipo de los Famosos, habló con Chelly Cantú sobre aquello que hace para mantenerse fuerte en medio de la exigente competencia, y allí aprovechó para compartir con sus fans un mensaje muy insporador.

View this post on Instagram

Norma Palafox sacó a relucir su lado más humano, y aseguró que habiendo estado en situaciones en las que llegó a pensar que estaba tocando fondo, pudo salir adelante, con nuevos aprendizajes que siempre la han llevado a reafirmar que, luchar con garra, disciplina y confianza en que todo será mejor, es la mejor manera de salir de los momentos duros.

View this post on Instagram

“Muchos pensamos a veces que estamos en el fondo, pero hay gente que está viviendo momentos más dificiles y la razón de vivir, la razón de como ser humano, es luchar contra eso”, comentó la futbolista. “Vivir la vida en muchos momentos, pasar tristezas, corajes, felicidad… eso significa estar vivo. Entonces eso es lo que me motiva a seguir echándole ganas y, pues siempre me ha gustado como motivar a las personas que nos están viendo, de saber que si uno puede ustedes también”.

View this post on Instagram

Tras compartir su lección de vida, la joven del equipo de los Rojos insistió en que no hay que rendirse jamás y advirtió que cada vez que los embates de la vida llevan a alguien a sentirse en el piso, siempre sale el sol.

La atleta de la quinta temporada de Exatlon, a quien muchos ven como la rival más fuerte a vencer, agregó:

“Nunca nada está por terminado, siempre hay que echarle ganas a todo: al trabajo, a lo que hacemos, y siempre vendrán mejores momentos. De lo malo sale lo bueno, y yo creo que eso es lo que me ha mantenido acá, lo que mantiene mi vida y espero que sirva a la gente que me está viendo, que si estás pasando algún momento malo, a veces pensamos que ya no hay nada más, que estamos hasta el completo hoyo negro, en el fondo. Pero no, siempre vendrá un momento bueno, y cuando logramos salir de eso, nos damos cuenta de lo que somos capaces de hacer”.