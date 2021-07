La confesión de Norma Palafox sobre EXATLON que impactó a sus fans: [Video]

La quinta temporada de EXATLON Estados Unidos está ya en la recta final, y aunque cualquer cosa puede pasar, especialmente viendo todo lo que ha acontecido esta vez en el reality show de Telemundo, sin duda alguna Norma Palafox es una de las atletas favoritas para alzarse con el triunfo.

Y mientras avanza la competencia, la futbolista mexicana tuvo una charla con Chelly Cantú, en la que abrió su corazón y dejó ver cuál es el origen y la base de esa fortaleza que tiene como mujer y como competidora.

Chelly Cantú le transmitió a la extrella del equipo de los Rojos una pregunta enviada por una de las seguidoras de la concursante, quien estaba ansiosa por saber cómo Palafox hace para ser tan valiente y para sacar esa garra que la ha caracterizado.

Norma Palafox respondió con mucha sinceridad al interrogante de su fan y aseguró que su madre, quien murió en el 2019, ha sido fundamental en su manera de ser y afrontar los retos de la vida, algo que caló hondo entre sus fans, quienes le manifestaron su admiración.

“Creo que esa pregunta me la hago todos los días. Creo que tuve a una madre, a una maestra muy, muy profesional para mí en este tipo de momentos para mí. Me enseñó a ser esa mujer fuerte, a luchar siempre por lo quería. Entonces, yo creo que ahí agarré esa base”, comentó la atleta de EXATLON.

“Siempre la veía súper fuerte en todos los aspectos. Perdió a familiares, pasó momentos muy difíciles y siempre la vi levantarse. Y eso trato de aplicarlo siempre en la vida. Me dejó muy claro que de eso se trata la vida, de superar retos, de superar momentos difíciles, y que de ahí uno sacaba lo mejor de nosotros, de cada persona, y traté de seguir ese ejemplo”, agregó Norma Palafox, destacando los consejos de su mamá.

MIRA AQUÍ A PALAFOX HABLANDO DE SU MAMÁ

La competidora de la llamada “competencia más feroz del Planeta”, también se sinceró sobre lo que para ella significa estar en EXATLON y mencionó cómo asume los retos que el show le impone.

“Lo he ido llevando (ese ejemplo de su madre), lo he ido llevando día con día en mi vida. Exatlon ha sido uno de ellos, he tenido un reto muy grande al estar acá, al estar sola… pasé momentos difíciles, pero a eso vine, a retarme, a demostrar que se puede a pesar de cualquier circunstacia”, dijo la joven, quien aprovechó el momento con Chelly Cantú, que quedó en la cuenta de Instagram de EXATLON, con el video que puedes ver aquí, para ser una voz de aliento a sus fans.

Los comentarios de Norma impactaron mucho a sus fans, quienes coincidieron en que su mensaje de fortaleza llega mucho a la gente, más aun cuando ella lo ha respaldado con su propia historia de vida y su manera de ser, lo que la ha convertido en ejemplo para quienes siguen EXATLON.