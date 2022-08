¿Norma Palafox estará en EXATLON MUNDIAL?: ¡La excampeona puso esta foto!

Desde el fin de semana pasado, cuando la cuenta oficial de EXATLON Estados Unidos reveló que el 27 de septiembre arrancará oficialmente la séptima temporada del reality show, ha crecido la expectativa sobre quiénes serán los atletas que estarán en el programa.

Aunque algunas versiones que circulan entre youtubers y propios seguidores de la competencia en redes sociales han mencionado que EXATLON MUNDIAL reunirá a campeones y subcampeones de ediciones anteriores del reality, hasta el momento Telemundo no ha revelado la lista oficial de los participantes.

Y una de las grandes interrogantes que los fans del programa se hacen es, si dentro del sonajero de concursantes estará Norma Palafox.

Hasta el momento, la campeona de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos ha guardao silencio total sobre si estará o no en el show, pero por un momento una fotografía compartida por ella en su Instagram, hizo pensar a algunos que estaba en tierras dominicanas, lista para el show.

Palafox colgó en su red social un par de imágenes en las que se aprecia a la atleta en una paradisíaca playa, en medio de un atardecer, ataviada en un traje de baño de dos piezas, y la única frase que acompañó la publicación fue “Ese atardecer ✨♥️”.

Pronto uno de los seguidores de la excampeona de EXATLON Estados Unidos reveló que dichas playas no quedan en República Dominicana, sede de Exatlon, sino que están ubicadas en Sonora, México, lo que no puede ser tomado entonces como una prueba de una eventual participación de la deportista en el show.

Hasta el momento la atleta no ha confirmado ni desmentido si estará disputándose el trofeo de EXATLON Mundial.

Pero, tras haber logrado la hazaña de ganar EXATLON Estados Unidos, y coronarse como campeona de la “Competencia más feroz del planeta”, la futbolista mexicana abrió su corazón y se refirió a ese triunfo como el cierre de un ciclo, en la que calificó como una de las mejores experiencias de su vida.

“En ocasiones la vida te arroja retos y situaciones que no podemos controlar. He aprendido que estos momentos, aunque son difíciles y cuestan mucho son los que más te hacen crecer. Para ser sincera, les comparto que fue una de las decisiones más difíciles que he tomado. Había cientos de miedos, dudas, el si estaba haciendo lo correcto, entre muchas más. En mi cabeza tenía una promesa y algo me decía que tenía que hacerlo y valió la pena completamente”, dijo en septiembre del año pasado Palafox, en un mensaje que compartió en su Instagram.

Y al referirse a lo que significó EXATLON para su vida, la campeona del reality show no tuvo duda alguna en señalar que fue un reto que la llevó a extremos en todo sentido.

“EXATLON es un reto único, te lleva al límite metal y físicamente sin duda una de las mejores experiencias de mi vida. Hubo muchos momentos donde pensé tirar la toalla, pero siempre intentaba revivir el apoyo de mi madre sus palabras incondicionales y sus enseñanzas que me han convertido en la mujer que soy”, mencionó la deportista, confirmando que mantuvo buena relación con los otros atletas.

“También quiero agradecer a mis COMPAÑEROS de exatlon por aguantarme 🙈, a toda la producción, por compartir conmigo esta aventura que cambio mi vida. Pocos somos los que tenemos la fortuna de vivir una experiencia cómo está y aunque viene con muchos retos también viene acompañada de gente que llega para QUEDARSE en tu vida, de corazón gracias FAMILIA EXATLON”, concluyó Palafox en ese entonces.

Dinos si quisieras que Norma Palafox sea una de las atletas que esté desde el 27 de septiembre en EXATLON MUNDIAL.