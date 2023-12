Nona González dice que se refugiaba en cosas malas

Tras su eliminación de Exatlón Estados Unidos, Nona González está retomando su vida. En un video que subió este miércoles envió un sentido consejo a personas que se sientan sin motivación. La atleta aconseja que no se refugien en las drogas o alcohol, como ella lo hizo y que en lugar hagan cosas que sumen a su vida.

En el video, Nona dice lo siguiente:

“Hay días que no hay ni motivación pero son los que más cuentan. No es lo que te pasa sino cómo reaccionas a eso. Creo que cuando estás bajoneado y buscas una salida. Muchas veces buscas ese refugio en drogas y el alcohol. Yo lo hice en su momento. Entiendes que no, no te ayuda en nada. Al contrario, te perjudica a tu cabeza, a tu cuerpo, a todo. Entonces busquen esa salida que le sumen a su vida y que le hagan bien”.

Nona confesó su problema con el alcoholismo en 2021

Nona uso su canal de YouTube Intensamente para confesar sus problemas con el alcoholismo. “Solo tú conoces tus demonios, pero deja de evadirlos, deja de sentir esa presión social. Ahora prefiero levantarme a las 10:00 de la mañana y hacer ejercicio y no levantarme a la 1:00 de la tarde, porque llegué a las 5:00 de la mañana”, dijo Nona. “Yo era súper sin vergüenza. Los problemas no se van, se hacen más grandes, y pensamos que el alcohol es antidepresivo, pero es todo lo contrario. Hace más lento tu sistema nervioso central y si no te das cuenta, vas a acabar muy mal. Gracias a Dios me di cuenta hasta cierto punto, a tiempo”.

“Desperdicié muchos momentos importantes de mi vida, hice muy mal las cosas, pero creo que aprendí y aprendí bien, y a buena manera. Es un llamado de atención, es un foco rojo de alerta para pensar por qué lo estás haciendo. Y es porque simplemente se te antojo estar en un mundo de excesos, en un mundo de falsedad, en un mundo de egocentrismo”, agregó la mexicana.