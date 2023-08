Mira el divertido cambio de look de Ana Parra

Ana Parra se ha convertido en una de las atletas favoritas entre los televidentes de Telemundo. La modelo colombiana dejo huella en Exatlón Estados Undios. Ahora se destaca entre los participantes del nuevo reality Los 50, de dicha cadena.

La hermosa colombiana deslumbra en sus redes con su tonificado cuerpo. Además enamora con su larga cabellera.

Pero la atleta dice que le entro “la locura de hacer cambios”. Y al son de “Sejodioto” de Karol G, Ana cambió su suelta cabellera por trenzas. “Qué buena transición!!”, comentó Fernando Lozada, su compañero de Los 50. También la atleta Valeria Sofía reaccionó con un “me encanta”.

Ana Parra se maquilla entre chisme y chisme

Ahora con su nuevo look, Ana Parra comparte su rutina de maquillaje mientras comparte uno que otro chismes de lo que pasó dentro de Los 50. Algunas de las cositas que compartió la colombiana es que dentro del show, ella pertenecía al grupo colombiano – el grupo rival de los chicos de realities- y explica que se terminaron llamando “grupo amor” porque no solo habían colombianos también en el grupo habían puertorriqueños, costarricenses y mexicanos, entre otros. También que su compañero colombiano, Beta, era quien llevaba la información de un grupo al otro y así poder armar su estrategia para salvar a sus compañeros del grupo “combo amor”. En fin, tienen que ver Los 50.

Ana Parra se aclaro el cabello pero no por mucho tiempo

A principio del año, Ana Parra se aclaro el cabello pero no fue por mucho tiempo. Aunque admitió que le gusto mucho su drástico cambio. “Wow mami, por poco no te reconocí”, dijo una de sus seguidoras. Otro agregó: “Ese cambio de look está de muerte lenta. Nunca te quites ese color”. Pero a unos dos meses Ana regreso a su lacia y negra cabellera. Pero sea lo que se haga la atleta colombiana, siempre lucirá bella.