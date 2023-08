¿Ana Parra es una “Barbie Girl”? [VIDEO]

El furor por la recién lanzada película de la “Barbie” ha causado todo un furor en las redes sociales, en donde las personalidades del mundo del entretenimiento se han vestido de rosa, sintiéndose por un momento como la famosa muñeca con la que la mayoría de niñas crecimos.

Muchas mujeres se han visto identificadas, pues el icónico juguete de Mattel, va desde la Barbie doctora,, veterinaria, secretaria, modelo, cantante y demás profesiones, las cuales hacen que te sientas orgullosa de ser una “Barbie Girl”. Pero, ¿que hay de la “Barbie” deportista y guerrera?

Pues bien, aunque oficialmente solo existe la “Barbie” gimnasta, y no hay una representación de la mujer luchadora y aguerrida, la deportista y atleta, Ana Parra, quiso mostrar una faceta diferente de ser una “Barbie Girl”, mostrándose como ella es, autentica, fuerte, y arriesgada.

La amazona es una Barbie ruda

Por medio de un video Reel de tan solo ocho segundos publicado en su cuenta oficial de Instagram, la modelo colombiana compartió que ella es una “Barbie Girl”, bastante diferente a la ya conocida. Aunque sin duda alguna, la Ingeniera Civil de 27 años de edad, es una hermosa mujer, que deslumbra por su gran porte físico, su carisma y autenticidad, la ex participante de Exatlón Estados Unidos, es demasiado fuerte y se ha caracterizado por el mundo del deporte y los deportes extremos, sin tenerle miedo a nada.

En el video, Ana Parra, aparece en principio luciendo un diminuto bikini color rosa. Y si, color rosado porque estamos en la temporada Barbie. Con sus bello abdomen plano, hermosa figura y la canción de Barbie de fondo, ella se ve espectacular. Pero, en pocos minutos, esa imagen se cambia por una video de su participación en Exatlón Estados Unidos, en donde se le ve, compitiendo, saltando unos obstáculos y dejándolo todo en la arena.

En el mensaje, ella escribió: “Me siento una Barbie ruda 🫦 Corriendo por #exatlón 💪🏻”

De inmediato los comentarios no se hicieron esperar, y en el video que alcanzó las 44,000 mil visualizaciones, se destacan comentarios como:

“Te extrañamos en Exatlón Mexico, Reina colombiana 🫶🏻”, escribió una persona.

Otra persona dijo: “La Barbie que todo que le ponga lo acaba! 🔥💙💪🏻 #teamanapara☺️”

Y su compañera de “Los 50” y compatriota, Luisa Fernanda W, escribió: “Duraaa 🔥🔥🔥”, destacando la potencia de Ana Parra.

Ana Parra con un objetivo en mente

Ana Parra sigue recuperándose de su lesión de rodilla, sufrida en una de las competencias de EXATLON All Stars, cuando la colombiana del team Contendientes, tuvo que abandonar el juego y ser operada de inmediato.

Tras varios meses desde aquel momento tan triste para Ana y sus seguidores, ella ha propuesto la meta de recuperar su cuerpo y estado físico que tenía antes de dicha lesión. Por ello, ha revelado por medio de Historias de Instagram, que uno de sus objetivos en mente, es entrenar todos los siete días de la semana, dos veces por día y era algo que se iba a cumplir ella misma, dejando de lado las excusas.

“Hoy domingo, séptimo día consecutivo en el que entreno uno a dos veces diarias, y hoy me levanté y dije que quería quedarme en la cama acostada, viendo películas, ya entrené muchísimo, me voy a relajar. Pero, yo hice un compromiso conmigo misma, de que iba a tener el mismo cuerpo y que me iba a sentir igual a como estaba antes de que me lesionara la rodilla. Y esos son objetivos que tengo claros y si o si, los quiero cumplir”, comenzó diciendo en su mensaje.

Y finalizó diciendo:

“No estamos motivados todos los días, pero ahí es cuando tienes que jugar con tu mente, disciplina, constancia y tener tus objetivos claros”.

