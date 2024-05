Mira a Rodrigo Romeh en Despierta América

Rodrigo Romeh se ha ganado el corazón de los televidentes de Telemundo y Univision. El segundo finalista de La Casa de los Famosos fue tema de conversación en Univision este pasado lunes. Mientras Romeh se encuentra presentando varios segmentos en diferentes programas de Telemundo. Univision aprovecho para revivir el momento que Romeh visitó Despierta América.

En e segmento “Parace que fue ayer” de Luz María Doria recordó cuando el Influencer y Coach de alto rendimiento estuvo en Despierta América compartiendo su rutina de ejercicio. Este fue el primer programa en vivo de Romeh.

En Despierta América, Romeh le mostró a Francisca Lachapel y al Chef Yisus su rutina de ejercicios. Sin duda, Lachapel disfrutó cada ejercicio que mostró Romeh. Hasta cuando Romeh la uso como pesa mientras mostraba como hacer sentadillas cuando la cargaba en su espalda. Abajo puedes ver el momento que fue grabado en 2018. En ese entonces Romeh era el ganador de Musclemania y fue Mister Universo.

Play

El pasado lunes 27 de mayo, Despierta América recordó la visita de Romeh a sus instalaciones. “Él fue Mister Universo y ganó segundo lugar en este famoso reality también. La gente lo quiere mucho”, comentó Karla sobre el segundo finalista de La casa de los famosos 4. Lachapel agregó: “Sí, se ganó el corazón de la gente, la verdad”.

Romeh dice que tuvo una niñez difícil tras el abandono de padre

En el canal de YouTube de Romeh, contó como su vida cambió cuando su padre lo abandonó. “Yo hasta los 16 años había tenido una vida muy fácil, muy sencilla; simplemente estudiaba, estaba con mi familia plenamente y hubo una ruptura fuerte en mi vida, tuve un abandono de mi padre, bueno mis hermanos y yo. Yo soy el mayor de 4 hermanos, en ese entonces mi mamá era maestra, siendo maestra ustedes saben que es una situación muy difícil y con 4 hijos solas… Tuve que directamente convertirme de un niño a un adulto y tomar toda esa responsabilidad casi como padre de mis hermanos, empezar a trabajar, a ver cómo la situación se tenía que sacar adelante; empezar a trabajar, a pagar mis estudios, a ver la situación de cómo pagar hasta la renta, la comida y aparte entrenar porque en ese momento yo empecé a entrenar y era todo esto al mismo tiempo”, contó años atrás en su canal de YouTube. “Creo que muchas personas en su vida ven las situaciones difíciles como algo negativo y para mí fue totalmente lo opuesto”, reconoció. “Claro que fue difícil, claro que esta situación de tener ese cambio y adoptar todas estas nuevas responsabilidades no fue fácil, más para un niño que no sabía lo que era la vida, pero eso me provocó el entender cómo es la vida, que la vida es dura, que la vida siempre es difícil y complicada y siempre te va a estar golpeando. Pero al final ¿qué haces? ¿Te quedas ahí tirado o te levantas y sigues adelante? Esa es la decisión que toma cada quien, yo decidí seguir adelante aún con todos los golpes”.

Años más tarde, su padre regresó a su vida y hoy tienen una excelente relación. “Él me dijo ‘oye, discúlpame, quiero volver a retomar’. Y le dije ‘mira pa, la verdad yo no tengo nada que disculpar ni perdonar, al contrario, creo que tú me diste un regalo que tal vez estando tú nunca me hubieras podido dar: me hiciste fuerte, me diste este regalo que me fortaleció tanto que a la fecha lo utilizo en todo lo que hago”.