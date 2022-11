EXATLON Mundial: Conoce a Matías Ochoa, el guapo exnovio de Azul Grantón

Azul Grantón se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la séptima temporada de EXATLON Estados Unidos, donde ha sabido ganarse el cariño y respeto del público, gracias a sus excelentes habilidades deportivas, pero al mismo tiempo muchos televidentes siguen de cerca su vida personal y sentimental.

Y es que luego de que la preciosa joven argentina diera mucho de qué hablar en EXATLON Mundial por cuenta de un presunto triángulo amoroso que parecía estar desarrollándose al interior de la competencia, entre ella, Aarón Matos y el eliminado Aldo Tamez, más de uno está interesado en saber más sobre el pasado sentimental de la competidora.

Tal como lo revelamos hace unos días en Ahoramismo.com, Azul Grantón llegó a la “Competencia más feroz del planeta” totalmente soltera, pero por varios años fue presa de Cupido, tras sostener una relación con un guapo jovencito argentino.

La concursante del reality show de Telemundo sostuvo un intenso romance de varios años con Matías Ochoa, quien actualmente tiene 24 años y con quien compitió en “Esto es guerra” y en “Guerreros México”.

La rubia y el modelo se convirtieron en una de las parejas argentinas más sonadas del mundo del entretenimiento, y se volvió constante verlos compartir todo tipo de fotografías juntos y mensajes llenos de amor, hasta que Cupido se les fue el año pasado.

La relación terminó el año pasado, pero solo fue hasta diciembre que los jovencitos se refirieron públicamente a su ruptura, tras casi tres años de amores.

El público pidió que estuviera en la competencia, Matías Ochoa se ganó el cariño de los fans de Guerreros ahora forma parte del equipo de #Leones

Sobre Matías Ochoa se sabe que es un joven de 24 años, de signo Libra, nacido en Argentina el 23 de septiembre de 1998, quien ha hecho una carrera sólida en el mundo del modelaje y las competencias deportivas.

El joven, quien cuenta con más de 1.2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, además es actor y es muy activo en sus redes sociales.

Tras anunciar el fin de su noviazgo, Azul compartió el año pasado un mensaje en Isntagram, en el que se refirió al hecho y aunque no dijo exactamente qué pasó, si dejó ver que no podía perdonar a su exnovio por algo que presuntamente le hizo.

“Sí amigos, Matías y yo terminamos nuestra relación ya hace un tiempo, pero aún no estaba lista para contárselos. Realmente tengo el corazón partido en mil pedazos, y cuando creía que ya no podía romperse más, me lo vuelve a partir en mil. Hay cosas que ya no tienen solución ni perdón. Por respeto y valor a mí misma decidí terminar lo que teníamos, espero que lo entiendan, y espero poder recuperarme lo antes posible de esto y salir adelante. Estoy destruida realmente, pero soy fuerte”, fue la confesión de Azul el año pasado.

Matías por su parte también abordó el asunto con una fotografía al lado de la joven en su cuenta de Instagram, donde fue más escueto y confirmó el fin del romance.

“La relación que teníamos con Azul se terminó. Tuvimos meses muy complicados. Ustedes siendo nuestros seguidores merecen saber que ya no estamos juntos”, dijo el argentino.

