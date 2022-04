EXATLON 6: El doble apoyo que tiene Mateo González para llegar a la final

Mateo González, del team “Famosos”, no solamente ha dejado ver que es una de las cartas más fuertes de los Rojos para llegar a la gran final, sino que además es un hombre carismático y sencillo, que siempre habla de frente sobre lo que piensa.

Y faltando solo unos días para que el reality show de Telemundo llegue a su fin, el “profe” dejó ver que más allá de sus habilidades deportivas, tiene no solo un arma sino dos, que lo han llevado hasta esta parte del show y seguramente le servirán para seguir avanzando en la competencia: el apoyo doble de sus dos oídos.

Así lo comentó Mateo al hablar sobre la manera en que maneja los consejos, y dejó en claro que es de las personas que prefiere oír primero antes de abrir la boca, lo que le da resultados.

El mexicano de 25 años, abordó el tema en diálogo con Frederik Oldenburg, y allí advirtió con sabiduría, que es buena idea estar atento a lo que los demás dicen y sus dos oídos le resultan más útiles que su boca.

“Escuchar primero antes de hablar, por eso tenemos dos oídos y una boca”. Mateo 👊🤯❤ ¿Estás de acuerdo con esta afirmación 👊🤯❤ Sigue conectad@ con #ExatlonEEUU”, fue el comentario con el que la cuenta de Exatlon Estados Unidos en Instagram compartió el video del nadador profesional hablando de los consejos.

“A mí siempre me gusta escuchar primero antes de hablar. Me gusta escuchar de mi equipo lo que tengan que aportar para mí, por algo tenemos dos oídos y una boca, entonces es muy importante primero escuchar”, fue la frase atinada que pronunció Mateo, delante de sus compañeros de programa.

Sin embargo, el deportista profesional no tuvo reparo alguno en confesar que no recibe consejos de cualquiera, sino que le da mayor valor a quienes cuentan con la experiencia para hablar de ciertas cosas, y no a quienes hablan por hablar, sin saber a ciencia cierta de lo que están hablando.

Play

Exatlón EE.UU. 6: Perfil de Mateo González | Telemundo Entretenimiento Video oficial de Telemundo Entretenimiento. Mateo es un nadador profesional que entrena hasta 13 km cada día y está seguro que eso lo ayudará en Exatlón EE.UU. 6. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDEntretenimientoYT Exatlón Estados Unidos: Temporada 6 Veinticuatro nuevos atletas de alto nivel están listos para darlo todo en la competencia más feroz… 2022-01-18T02:44:45Z

“Pero creo que es difícil escuchar consejos de alguien que no ha estado en esa situación. Hay muy poca gente en el mundo que ha estado en la situación de estar en una final de Exatlon, una semifinal de Exatlon, de ser campeón de Exatlon”, comentó el atleta de los Rojos, al hablar de cómo manejaría una conversación con algunos de los antiguos campeones de EXATLON, quienes tienen la autoridad para abordar el tema.

“Entonces, si nos toca tener ese beneficio (de hablar con excampeones del show), yo voy a ser puros oídos. Voy a hacer muchas preguntas, y para mí sería un honor poder hablar con ellos”, concluyó Mateo, insistiendo en que prefiere escuchar la voz de la experiencia.

Dinos qué piensas de las declaraciones del mexicano y cuéntanos si crees que tiene todo para llegar a la gran final y alzarse con el trofeo de campeón masculino de la sexta temporada de EXATLON Estados Unidos.