EXATLON: Beta Mejía se sincera sobre lo que siente por Briadam Herrera

Los días finales de la sexta temporada de EXATLON Estados Unidos están que arden, pero en medio de la competencia, donde pronto ya los equipos serán asunto del pasado y cada quien tendrá que defender su individualidad, el reality show ha dejado ver que hay lazos fuertes entre los participantes.

Tal es el caso de Beta Mejía, uno de los refuerzos más efectivos del team Famosos, quien fue cuestionado por Frederik Oldenburg sobre la amistad que ha logrado hacer con uno de sus compañeros de equipo, y allí mencionó en particular sus sentimientos de hermandad hacia Briadam Herrera y Mateo.

El reconocido tiktoker colombiano se sinceró sobre su compañero Rojo, y con su particular manera de hablar, mencionó que se lleva muy bien con el clavadista cubano, en una amistad que se ha estrechado más tras la salida de varios atletas.

“Sí, sin lugar a dudas, a medida que se reduce el equipo, las amistades se consolidan más. Yo con Briadam, al igual que con Mateo, hemos hecho una amistad muy bacana, porque a pesar de que son como que mis mentores, desde que llegué, son los que me han enseñado todo, son con los que parcho (ando), disfruto, paso bueno”, comentó el atleta de los Famosos.

Beta mencionó además que junto al aprecio que siente por Briadam, el cubano lo ayuda a entrenar, pero al mismo tiempo promueve en él un sentido de competencia sano, que pronto será puesto a prueba de cara a la gran final.

“Con Briadam entrenamos, y es como que entrenamos tres, cuatro horas, y después como que decimos ‘nos lo ganamos’ (entonces) vamos a jugar un poquitico, vamos a vernos una película”, dijo Beta en un video compartido por la cuenta de Exatlon Estados Unidos en Instagram.

“Somos igual de competitivos, hay competencia entre nosotros, y la verdad yo me siento muy afortunado de estar acá. Siempre estoy muy agradecido, y tengo un equipo que me ayuda a exigirme cada vez más, y eso es muy valioso, porque así como me respaldan, me exigen a que sea una mejor persona y atleta, y eso es muy valioso”, agregó el también modelo.

Tras sus declaraciones, las reacciones de sus fans no se hicieron esperar, y sin duda se nota que a Beta lo aprecian mucho los televidentes, quienes desean verlo llegar a la final del reality show.

“Con la ayuda e Dios serás el ganador lo mereces”, “Tan bello betaaaa😍😍😍😍👏👏👏❤️❤️❤️”, “así es mi Beta” y “Beta es bello ❤️❤️❤️ no me importaría que no hiciera puntos con tal de ver a este bombom de miel 😍😍😍”, fueron algunos de los comentarios de los fans del colombiano de los Rojos.

Dinos si ves a Beta llegando a la final de EXATLON Estados Unidos.