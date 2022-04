EXATLON: Miguel Ángel habla del cuarto “maldito” que hay en la Fortaleza

Desde que comenzó la sexta temporada de EXATLON Estados Unidos los atletas que se disputan el reality show de Telemundo, no solamente han tenido que lidiar con la presión que implica la competencia y la exigencia física y mental del juego, sino que han debido enfrentar extraños sucesos, que incluyen la presencia de energías raras.

Tal es el caso del llamado “cuarto de la maldición”, una recámara que existe en la Fortaleza, que tiene fama de ser un sitio de mala suerte, pues los concursantes que duermen allí parecen escribir su destino para irse del show.

Así lo reveló Miguel Ángel Espinoza, del team Contendientes, quien en diálogo con Frederik Oldenburg abordó el tema del “cuarto de la mala suerte”, como lo compartió la cuenta oficial de EXATLON Estados Unidos en un video.

“¿Malas energías atacan al equipo azul? 😲👻 Conoce “el cuarto misterioso” en #ExatlonEEUU 👇💀🔴🔵”, fue el comentario con el que el programa presentó el fantasmagórico tema, del que habló el hermano de Alejandra Espinoza.

Ahora que andan de regreso a la Fortaleza, el atleta de los Azules reveló la mala fama que tiene esa habitación, y dijo que incluso prefirió irse de allí para no correr el riesgo de ser eliminado.

“Hay un cuarto en el que hay varios que no quieren dormir ahí. Cuéntanos la historia a la familia Exatlon del cuarto misterioso“, dijo el animador del show, a lo que el mexicano respondió:

“Yo le llamo el cuarto de la mala suerte, porque varios de los que han dormido ahí: Tony, Emilio, Fernanda, Carlos, Lupita, en la semana esa que se fue también durmió un día ahí, y se fue”, dijo el atleta. “Yo también estaba durmiendo ahí, y me estaba yendo muy mal esa semana, entonces me mudé, y me fui al tercer piso”.

Miguel Ángel dijo que el cuarto en mención tiene una trampa, pues resulta llamatvo estar allí, pero ya prefiere no caer en riesgos innecesarios, así que lo descarta de sus opciones.

“Para mí es uno de los mejores cuartos, porque tiene baño, pero no me quiero arriesgar. Prefiero irme a otro baño. Para mí es de mala suerte, no sé para los demás”.

Y al ser interrogado sobre cuál cuarto es exactamente, el atleta de los Contendientes dijo que no lo diría públicamente para que los Rojos no escucharan y en broma dijo que mejor quisiera que los Famosos lo descubran por sí solos.

“Eso lo voy a reservar para que los Rojos sigan durmiendo ahí”, dijo entre risas.