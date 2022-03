Perfecto Gómez asegura que se queda en EXATLON: ¿Lo traerán de regreso?

Héctor Perfecto Gómez se convirtió en uno de los concursantes más polémicos de la sexta temporada de EXATLON Estados Unidos, y tras su eliminación, a manos de Alfredo Pang, de los Azules, las redes han estallado con todo tipo de comentarios celebrando la salida del atleta, y otros que lamentaron su partida.

Y aunque la salida de Perfecto no sorprendió a muchos televidentes del reality show de Telemundo, que estaban contando los días para ver fuera de competencia al puertorriqueño, el exintegrante del team Famosos reveló que no se irá del programa.

Así lo sentenció Perfecto en sus palabras de despedida, donde aseguró que “habrá Perfecto para rato”, al menos de manera figurada.





¿Salió Perfecto o Alfredo? | Exatlón Capitulo 58 EEUU #6 Capitulo 58. Domingo De Eliminación. le llegó la hora Resumen del capitulo 58 de Exatlón 👉 youtu.be/HQeUx0HR42M Exatlón Estados Unidos – Exatlón EEUU #6 Exatlón es una competencia deportiva de alto rendimiento en donde los participantes prueban su fuerza, inteligencia y coraje para convertirse en el ganador absoluto. DE LUNES A VIERNES 7/6C DOMINGOS DE… 2022-03-28T08:29:49Z

“Gente, sigan dándolo todo, sigan soñando, sigan disfrutando. Yo hoy me voy, pero aquí me quedo con todos ustedes”, comentó con mucha seguridad e ilusión el luchador profesional, advirtiendo que su mente y sus buenas vibras hacia el equipo continuarán en el terreno de juego desde la distancia. No quiere decir que vaya a regresar.

Perfecto destacó además que los lazos que creó con los integrantes del equipo de los Rojos no se terminarán tras su eliminación, y de paso manifestó estar seguro de que su presencia se sentirá en el show.

“Para mí el team famosos ahora es más que el team famosos, ahora es mi familia, y siempre van a estar conmigo”, dijo el boricua. “Me siento completamente orgulloso de mí y mi desempeño en Exatlon, y sé que mi legado aquí va a durar por mucho tiempo”.

El recién eliminado concursante de EXATLON Estados Unidos, con su famoso espejito en mano, dijo también que se va del show con el sentimiento del deber cumplido, lleno de alegría, pues gozó al maximo su paso por las arenas del reality.

“Con esa misma sonrisa que llegué aquí, con esa misma sonrisa me voy. No todos los días se pierde con una sonrisa en la cara. Yo realmente me lo disfruté absolutamente todo. Siento que siempre di mi 100 por ciento. Nunca di menos, aprendí mucho de los Rojos, aprendí de los Azules. Me disfruté cada carrera”, agregó Perfecto, quien lanzó unas palabras de honor a quien lo sacó de la competencia, el Azul Alfredo Pang.

“Alfredo, eres tremendo contrincante, y si tenía que perder contra alguien, que fuera contra ti, me encantó. Realmente diste tu 100 por ciento”, dijo el exatleta de los Rojos, quien se fue tras el noveno duelo de eliminación.

