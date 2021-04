Estrella consentida de EXATLON sufre brutal golpiza: [Video]

La tan esperada revancha entre Kamaru Usman y Jorge Masvidal, exconcursante de EXATLON, finalmente se llevó a cabo el sábado por la noche en la UFC 261, en Las Vegas, Nevada. Y “La pesadilla nigeriana” puso fin a la rivalidad, de manera contundente.

Masvidal y su oponente pelearon por primera vez en julio, pasando los cinco asaltos con Usman, quien retuvo su cinturón por decisión unánime. Sin embargo, el campeón de peso welter obtuvo un impresionante nocaut contra Masvidal durante su pelea del evento principal este 24 de abril.

Fue la primera vez que Masvidal fue detenido mediante strikes, desde el 2008.

Kamaru Usman Vs Jorge Masvidal Ko HighlightsKamaru Usman Vs Jorge Masvidal full fight highlights kamaru usman highlights jorge masvidal highlights 2021-04-25T04:22:47Z

Con la victoria, Usman defendió con éxito su cinturón por cuarta vez y, según el presidente de UFC, Dana White, se enfrentará a Colby Covington, el No. 1 del ranking, para su próxima pelea.

Vea cómo reaccionaron los colegas de Usman y Masvidal a su impresionante victoria por nocaut a continuación, al igual que videos del impactante momento:

Il KO di USMAN su MASVIDAL #shortsil ko di USMAN su MASVIDAL… carico questa Clip solo per un ritorno alla normalità..il BOATO del pubblico mi mancava! Che capolavoro d'evento! 2021-04-25T07:21:43Z

Los combatientes reaccionan al nocaut de Usman contra Masvidal

Colby Covington se dirigió a Twitter después de la pelea y escribió: “Marty parecía basura, pero no es como si tuvieras que ser bueno para vencer a @GamebredFighter. ¿Qué son ahora 20 derrotas?”.

Marty looked like trash, but it’s not like you have to be any good to beat @GamebredFighter. What’s that now 20 losses? Backstabbing bum. #ufc261 — Colby Covington (@ColbyCovMMA) April 25, 2021

El campeón de peso gallo de UFC, Aljamain Sterling, escribió: “¡¡El mejor peso welter de TODOS LOS TIEMPOS!! ¡¡Jesús!! ¡¡Esa mano derecha era un misil!!”.

Greatest Welterweight of ALL TIME!! Jesus!! That right hand was a missile!! #UFC261 — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) April 25, 2021

El ex campeón de peso mediano de UFC Michael Bisping escribió: “¡No hay discusión ahora!”.

Ain’t no argument now! — michael (@bisping) April 25, 2021

Cageside footage of Kamaru Usman knocking out Jorge Masvidal is simply breathtaking:#UFC261 pic.twitter.com/AeneYpIgez — The Fight Bubble (@thefightbubble) April 25, 2021

El ex campeón de peso gallo de UFC, Dominick Cruz, escribió: “Wow, esa mano derecha llegó pesada”.

El peso welter de UFC No.2 y el último oponente de Usman, Gilbert Burns, escribió: “¡Felicitaciones al campeón @ USMAN84kg, sin duda uno de los mejores peleadores libra por libra del mundo! ¡Buen trabajo!”.

Congratulations to the champion @USMAN84kg with no doubt one of if not the best pound for pound fighter in the world! Good job! 👏🏾👏🏾 #ufc261 — GILBERT BURNS DURINHO (@GilbertDurinho) April 25, 2021

El ex campeón de peso ligero de UFC Frankie Edgar mencionó: “¡Wow @ USMAN84kg increíble!”.

El contendor de peso mediano de UFC Kevin Holland escribió: “Entonces, ¿ese cinturón de BMF está en juego ahora?”.

So is that BMF belt up for grabs now? #ufc261 #bmf — Kevin Holland (@Trailblaze2top) April 25, 2021

La estrella de peso welter de UFC Mike Perry escribió: “Te amo @GamebredFighter”.

“Yo también te amo @USMAN84kg”, continuó. “Pero me encanta masvidal más @GamebredFighter”.

But I love masvidal more @GamebredFighter — Platinum Mike Perry (@PlatinumPerry) April 25, 2021

El finalista de la primera temporada de Ultimate Fighter y veterano veterano de UFC, Kenny Florian, escribió: “¡Usman con el final! Continúa volviéndose más astuto, inteligente y letal como campeón. ¡Guau!”.

Usman with the finish! Continues to get sharper, smarter and deadlier as champ. Wow! — Kenny Florian (@kennyflorian) April 25, 2021

Resultados de UFC 261

Aquí están los resultados completos de la tarjeta de pelea para UFC 261.

I love you @GamebredFighter — Platinum Mike Perry (@PlatinumPerry) April 25, 2021

Tarjeta principal

Kamaru Usman derrotó a Jorge Masvidal por nocaut en el segundo asalto

Rose Namajunas derrrotó a Weili Zhang por nocaut en el primer asalto

Valentina Shevchenko derrotó a Jessica Andrade por nocaut técnico en el segundo asalto

Uriah Hall derrotó a Chris Weidman por nocaut técnico en el primer asalto

Anthony Smith derrotó a Jimmy Crute por nocaut técnico en el primer asalto

Tarjeta preliminar

Randy Brown derrotó a Alex Oliveira vía sumisión en primer round

Dwight Grant derrotó a Stefan Sekulic por decisión dividida (28-29, 29-28, 29-28)

Brendan Allen derrotó a Karl Roberson vía sumisión en primer round

Patrick Sabatini derrotó a Tristan Connelly por decisión unánime (30-27, 29-28, 29-28)



Tarjeta preliminar anticipada

Danaa Batgerel derrotó a Kevin Natividad por nocaut técnico en el primer asalto

Kazula Vargas derrotó a Rong Zhu por decisión unánime (30-26, 29-28, 29-28)

Jeffrey Molina derrotó a Aoriqileng por decisión unánime (29-28, 29-28, 29-27)

Ariane Carnelossi derrotó a Na Liang por nocaut técnico en el segundo asalto

Esta es la versión original de Heavy