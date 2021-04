EXATLON: Fans de Frank Beltre y Denisse enfurecen: Reclaman la verdad

Han pasado ya varios días desde que Denisse Novoa y Frank Beltre aparecieron por única vez en sus redes sociales tras su expulsión de EXATLON en lo que parecía ser una oportunidad para “dar la cara” a sus fieles fanáticos. Pero ninguno de los dos exconcursantes abordó de frente lo que hubo detrás de su salida de EXATLON, dejando a muchos seguidores del programa de Telemundo frustrados y hasta confundidos.

Y aunque “La Pantera” y el exjugador de fútbol americano han contado con un batallón de seguidores que respetan su decisión de mantener silencio total sobre su salida de EXATLÓN, hay otros que han empezado a perder la paciencia y visiblemente molestos exigen a Denisse y a Frank que digan la verdad.

Así lo han dejado ver los enfurecidos fans, a través de mensajes directos que han compartido en las publicaciones que los dos exconcursantes expulsados tienen en su cuenta de Instagram.

Los más furibundos reclaman a Denisse y a Beltre no ser honestos y claros con quienes tanto los han apoyado, e incluso no faltan los que insisten en afirmar que toda esta situación de ha convertido en un circo donde ambos atletas solo estarían buscando ganar popularidad y el programa raiting.

En las redes sociales de la mexicana de 24 años, sus fans se han manifestado con frases que reflejan su enorme molestia, que hasta ahora siguen sin causar efecto alguno en la atleta, pues continúa optando por la ley del silencio. Además algunos critican a la joven por hacer frases en las que menciona a Dios, como el encargado de haberla sacado del show, sin hacer referencia alguna a los rumores de sustancias ilícitas y celulares, que se dice habrían motivado la salida.

“Tanto esperar para no decir nada… y así quieren el apoyo del publico?”, “No dicen nada y a esto meten a Dios y que es fiel creyente, y que por su familia. Sin duda es una de las mejores, pero no dice nada”, “por fumar marihuana las corrieron!!! Por eso es que era más rápida que todas…. andaba volando”, fueron algunos de los mensajes de los molestos fans que claman saber lo que verdaderamente ocurrió para ser sacada del programa.

“No más quería darse reiting. Pero no quiere hablar, porque está en demanda… nada de planes ni que nada… la sacaron que es diferente”, “Qué es lo que realmente pasó? yo dejé de ver Exatlon” y “Lo vi completo y se que Exatlon no te va a permitir decir la verdad”, comentaron otros cibernautas.

Y en tierra de redes de Frank Beltre, el panorama es muy similar. Los fans del dominicano también lo retan a que sea honesto y se deje de juegos, y no ocultan su incomodidad por su comportamiento. El llamado es a que se sincere y cuente lo que pasó con su expulsión.

“Qué pasó de decir tu verdad?“. “Beltre, no hay dinero en el mundo, que compre LA DIGNIDAD!!! Deja ya el circo 🎪😡😡😡” y “Joven Beltré, usted es dominicano igual que yo, te admiramos, pero recuerda que nosotros decimos al pan pan y al vino vino. Hay una realidad, usted y Novoa, están expulsados. Y hay un por qué y una respuesta… Y si no van a decir porque la expulsión, pues no live”, comentaron seguidores del atleta.

“Beltré cuando tenga la oportunidad de hablar la verdad dígala sin miedo. Yo como dominicano te digo que es lo mejor. Conozco la estancia donde están los atletas y estaba usted, no solo ustedes sino los de México también. Yo estoy seguro que usted está libre de todo eso, pero hay que aclarar” y “Honestamente desde que lo sacaron dejé de ver exatlon … nunca había visto tanta estupideces en una temporada . Tanto entra y saca … así mismo paso com @mackroesch y no se dijo la verdad de lo que pasó”, agregaron dos seguidores que claman la verdad.

A pesar del llamado desesperado de los fans para que Beltre hable, el exconcursante, quien insinuó que tiene chances de regresar al programa, sigue sin soltar la sopa.