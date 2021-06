Más refuerzos llegan a EXATLON 5 EEUU: Lo que sabemos

Recientemente empezaron a surgir diferentes teorías que están circulando en redes sociales sobre la posible llegada de más refuerzos a la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos.

Esta posible suma de atletas ha generado todo tipo de reacciones entre los fanáticos, quienes aseguran que ya la competencia está en una etapa muy avanzada, de una temporada que ha resultado inusualmente larga, lo que ha llevado a los atletas de ambos equipos a mermar su acostumbrado rendimiento, y a ratos sentirse frustrados y desanimados, cuando experimentan alguna derrota o situación difícil en el programa de concursos.

Nuevos Refuerzos en una etapa avanzada de la competencia

La polémica se encendió luego que a través de diferentes portales para fanáticos se conociera que nuevos refuerzos se sumarán a Exatlon Estados Unidos a partir de la semana 22. La opinión de los numerosos fanáticos de la competencia es que ya en una etapa tan avanzada, resultaría “injusto” sumar nuevos atletas que llegan frescos a las arenas de República Dominicana, cuando hay otros que se encuentran dando la batalla desde el pasado mes de enero, cuando inició la competencia.

Inicialmente, diferentes fuentes aseguraron que se trataban de cuatro refuerzos, dos para cada equipo, hombres y mujeres. Pero ahora “Keyla: La Reina de los Spoilers”, una autoridad en todo lo relacionado a Exatlon Estados Unidos, indicó que este no es el caso y que serían dos mujeres quienes se estarían incorporando a la competencia, pero aun no ha habido una confirmación oficial por parte de Telemundo o de Exatlon Estados Unidos con respecto a estas posibles nuevas integrantes.

No se pierdan este video con más información sobre los nuevos refuerzos que veremos llegar a Exatlon Estados Unidos en la semana 22:





Sumas poderosas

Ya sabemos el poder que tienen los refuerzos en Exatlon Estados Unidos. De hecho, lo esstamos viviendo sobretodo con los Contendientes, que recibieron a dos sumas que han resultado necesarias y bienvenidas para cambiar el panorama. Wilmarie Negrón, quien se dejó ver por primera vez en otro programa de Telemundo, y Andoni García, un rostro conocido y muy querido en las arenas de República Dominicana.

Sobre esta polémica suma en una etapa tan crucial de Exatlon Estados Unidos, es mucho lo que han comentado los seguidores. “Eso es precisamente lo q les molesta a los fanáticos tanto de rojos como de azules. Que traigan nuevos atletas a esta altura de la competencia q los q llegaron el primer dia pierdan ante unos atletas q llegan descansaditos y se aprovechen.” Asegura una televidente, indicando que los atletas nuevos tienen condiciones mucho mejores que las de los que han estado allí desde el inicio.

Por otro lado, hay quienes resaltan una presunta injusticia por parte de la producción de la competencia. Sobretodo al momento en el que se estaría llevando a cabo “Yo no lo encuentro justo que ya finalizando la temporada entren atletas que vienen con todas sus energía y los que están desde el primer día batallando y cansados para que los reemplazos sean los que ganen que no se lo merecen no estoy de acuerdo es injusto y una burla hacia los que están desde un principio.”

Sobre esta supuesta nueva tanda de refuerzos todavía desconocemos de manera oficial, pero queda esperar por la confirmación en pantallas de Telemundo para saber si de hecho hay más atletas listos para sumarse a las filas de Exatlon Estados Unidos.