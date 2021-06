¿Llegan nuevos refuerzos en la semana 22 a EXATLON 5 EEUU?

La quinta temporada de Exatlon Estados Unidos ha sido una que no ha parado de sorprender a la audiencia, y es que con innumerables lesionados, atletas expulsados, otros suspendidos, competencias insólitas y más de un millón de dólares en premios, lo que ha sucedido en la quinta entrega de “la competencia más feroz del planeta” tiene a todo el mundo impresionado y al parecer, las sorpresas todavía continuarán para la semana 22 de la competencia, que iniciaría el 22 de junio y en donde se espere que lleguen nuevos refuerzos.

Esta información la reveló el portal de YouTube para fanáticos, VideosTop, que constantemente comparte información relevante y verificada sobre Exatlon Estados Unidos y, por supuesto, los fanáticos no han parado de pronunciarse con todo tipo de comentarios, pues consideran que ya la competencia se ha extendido lo suficiente, y no ven razón de incluir refuerzos a estas alturas del juego, en donde nuevos atletas llegarían descansados a los retos, mientras que hay otros que continúan desde el principio y lógicamente el nivel de rendimiento no sería el mismo.





Los refuerzos: Incorporaciones injustas

La última tanda de refuerzos fue hace menos de un mes, cuando se sumaron Jorge Hugo Giraldo y Dania Aguillón por los Famosos y Andoni García y Wilmarie Negrón por los Contendientes. Sobre esta incorporación no hubo mucha explicación, más allá de las extraoficiales brindadas por diferentes sitios de fanáticos y comentarios en redes sociales, que aseguran habría sido para impulsar a los Contendientes, que se encontraban en un momento crítico en donde no veían luz, Exatlon Estados Unidos era una competencia totalmente desigual y por eso, llegaron estos atletas.

Los fanáticos no tardaron en pronunciarse al respecto, calificando esta suma a los equipos como “injusta”, pues ya habrían otros atletas que desde el principio están compitiendo para alcanzar el triunfo y debían ser ellos quienes compitieran con el último premio.

En el video que compartimos arriba, del portal VideosTop, aseguran que llegan “grandes cambios” en la semana 22, en donde cuatro nuevo atletas se incorporarían a la competencia, de hecho la presentadora asegura que esto sería algo nunca visto pues en este momento la competencia en efecto se encontraría muy adelantada y que ninguno de los equipos necesitaría un impulso, por lo que la única razón sería para alargar la competencia más tiempo.

Los comentarios de los seguidores no se han hecho esperar, en su mayoría negativos que condenan esta nueva presunta incorporación que iniciaría con refuerzos mujeres y más adelante se sumarían los caballeros.

“Traen nuevos refuerzos para que los más antiguos se eliminen entre ellos porque los nuevos refuerzos no pueden ir a eliminación las primeras semanas. Que se acabe ya esta temporada que ha sido un caos y decepción total.” Es la opinión de una fanática muy molesta por esta supuesta nueva tanda de refuerzos, llamando a la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos, “una decepción total”.

Esta otra seguidora, toca el punto que discutimos más arriba: “Es una falta de respeto con los atletas que están desde el principio vienen fresquitos los nuevos y se ganan lo que le corresponden a los que se han sacrificado desde el día uno.” Aquí deja claro que los nuevos llegarían descansados, mientras que hay atletas que iniciaron en la competencia que ya lleva aproximadamente 6 meses.

Queda esperar que inicie la semana 22 y ver si en efecto, los nuevos refuerzos estarían por llegar a Exatlon Estados Unidos.