¿Quiénes son los ex de Maripily?

María del Pilar Rivera Borrero, mejor conocida como Maripily Rivera, hace unos meses se convirtió en una de los 23 famosos participantes del reality show de Telemundo, La Casa de los Famosos 4, no solo conviviendo con varias personalidades del mundo del entremetiendo, sino, siendo observada por muchas cámaras durante 24 horas, los siete días de la semana.

Maripily Rivera, quien dentro del reality show se hace llamar “El Huracán Boricua” es un reconocida modelo, empresaria y presentadora de televisión puertorriqueña, de 46 años de edad, nacida en Ponce. La sexy celebridad, no solo es conocida en el mundo del entretenimiento por su forma de ser de carácter fuerte y directo, sino, por su despampanante figura, pues Maripily es toda una bomba de sensualidad.

Es debido a ello, que ha logrado cautivar el corazón de varios hombres, que se han derretido a sus pies. En este artículo le damos un repaso sobre quiénes han sido todas las parejas sentimentales que ha tenido Maripily. Cabe añadir, que en la actualidad ella se encuentra soltera.

Todos los amores de Maripily Rivera

José Antonio García Muñiz

Una rica cena con el padre de mi hijo Joey Garcia y sus amistades @jose0528 @tonymakari Publicado por Maripily en Lunes, 27 de abril de 2015

Vamos a comenzar con José Antonio García Muñiz quien es el padre del único hijo que tiene la puertorriqueña, llamado Joe Joe García. Maripily y García Muñiz tuvieron una larga y estable relación, pues fue el primer matrimonio de la modelo.

En principio, su relación no terminó para nada bien, debido a que la empresaria lo acusó ante un tribunal de Puerto Rico de que “no buscaba a su hijo los fines de semana que le corresponde y no lo comunica oportunamente”, de acuerdo con una entrevista a Primera Hora en el año 2009.

Luego de esto, la pareja logró solucionar sus desacuerdos, y aunque no volvieron a estar juntos, se les vio en varias oportunidades acompañando a su hijo en momentos especiales de su vida.

Roberto Alomar

Maripily, volvió a creer en el amor, y se casó por segunda vez en el año 2009, con el expelotero puertorriqueño perteneciente a las Grandes Ligas, Roberto Alomar, pero finalmente, la pareja se divorció en 2011.

“Estoy bien contenta, bien tranquila. Estoy conforme con lo que ha pasado el día de hoy”, dijo a Univision a la salida de una corte en la ciudad de Tampa, Florida, cuando se divorció de Alomar.

Albert Rodríguez

Tras su relación con el ex pelotera, Maripily conoció al empresario Albert Rodríguez, con quien planeaba casarse y formalizar su relación, pero tras varias meses de planificar su boda, terminaron rompiendo el compromiso en el año 2014.

Cabe aclarar que hubo un caso de violencia doméstica interpuesto por la modelo, en donde, según People, acusó a su ex pareja ante una corte de Miami. Sin embargo, una jueza desestimó todos los cargos.

“Estoy agradecido de Dios, no guardo rencor, soy un caballero, jamás hablo de una mujer, a Maripily le deseo paz y bien. Por mi parte este asunto está concluido, tengo muchos proyectos profesionales de los que ocuparme”, dijo Rodríguez en su momento.

De igual manera, Maripily, dijo en ese entonces: “Yo me defendí en ese momento por la situación, como toda mujer hace, pero no quiero continuar con esto porque tengo muchas cosas más importantes en que concentrarme”.

Eddie Armas

Aunque nunca se confirmó una relación, ese mismo año 2024, Maripily fue vista con el “Doctor de las Estrellas”, Eddie Armas. Debido a que ambos compartían muchos momentos por medio de sus redes sociales, Maripily desmintió el romance diciendo a People en Español: “Siempre ha sido mi amigo, mi hermano, mi todo. Es mi vecino y siempre ha estado pendiente de mi hijo y de mí. Tiene unos hijos maravillosos y hemos sido muy buenos amigos. Siempre él está ahí para mí, que es lo más importante”.

Giuseppe Russo

De acuerdo con Univision, en julio del año 2017 la modelo anunció que se encontraba en una relación sentimental con Giuseppe Russo, un futbolista de origen italiano. Este idilio solo logró durar tres semanas.

“Hay algunas cosas que no funcionan y es mejor uno a tiempo romperlas, y pues estoy soltera ‘forever’ nuevamente”, dijo a “Al rojo vivo”.

Alexis Rivera Rolón

Luego para el año 2018, precisamente el 2 de septiembre Maripily compartió por medio de su perfil en Instagram una fotografía con el fisiculturista puertorriqueño Alexis Rivera Rolón. Sin embargo la relación no dio tantos frutos, debido a la distancia. Maripily dijo en ese momento que tenían muy poco tiempo para verse, pues ella vivía en Miami y él en Puerto Rico.

José Berdecia

Para el 2019, ella tuvo un romance con el empresario José Berdecia, pero finalmente la relación terminó por supuestas infidelidades.

“Maripily no acepta ningún tipo de infidelidad. Yo soy una mujer que me respeto, que me quiero a mi misma y por eso lo dejé desde el principio. Lo que ustedes vieron, es la vida que él quiere vivir, y yo le deseo suerte, porque de esa manera a mí no me criaron”, declaró a ‘Lo sé todo’, según Metro.

Y agregó:

“Sí hubo una infidelidad en La Placita, donde él se la pasa pescando y buscando mujeres, bailando y pasando el macho, mientras Maripily estaba en la casa tranquila, trabajando y haciendo sus cosas. Y eso yo no se lo puedo permitir, porque yo soy una mujer que respeto y no es el tipo de relación”.

Eric Santiago

Ya para el año 2019, en el mes de noviembre Maripily, presentó al empresario boricua Eric Santiago, con quien compartió varios imágenes en su perfil de Instagram. Pero finalmente, ambos decidieron separarse y tomar caminos diferentes.

Miguel Arce

Durante el año 2020, Maripily Rivera comenzó un noviazgo con el peruano Miguel Arce, quien se destacaba como actor y personalidad de televisión en su país, y era 14 años menor que ella. Ambos se conocieron en “Guerreros 2020″, y aunque la pareja se tenía mucha admiración ambos terminaron su noviazgo.

“Es mi todo, mi amigo, mi novio, mi enfermero, mi amante, mi todo. Nos conocimos aquí, al estar haciendo los retos y eso”, escribía la puertorriqueña en ese momento.

José Javier Carrasquillo

En el 2022, Maripily se comprometió con José Javier Carrasquillo, con quien se encontraba muy ilusionada de formalizar una familia y planear su boda. Pero, los planes cambiaron de un día a otro, cuando tras una fuerte discusión, se dio fin al compromiso.

“Como toda mujer estuve ilusionada con una boda, que me llegó el amor“, dijo Maripily a Telemundo, y agregó: “De Thanksgiving para acá pasaron muchas situaciones, me enteré de muchas situaciones muy fuertes… Él me hablaba del pasado, de si me co… a fulana, de las relaciones sexuales que tenía. Era un persona que tenía problemas de alcohol, de adicción, y yo eso desconocía, me vengo a enterar el día que nos reunimos en familia que su hermana me lo dice”.

Y finalizó asegurando que hubo una infidelidad: “Hubo infidelidad, ahí tomo la decisión de terminar la relación con él“.

Héctor Santana

En el mes de agosto del año 2023, Rivera reveló que estaba saliendo con un hombre identificado como Héctor Santana. Pese a esto, el propio Santana dijo que no estaba saliendo con la modelo y que no le gustaba hablar de su vida privada.

Sin embargo, Maripily dijo al programa “La Comay”: “Uno tiene que primero conocer a la persona, convivir con la persona. Si uno quiere una relación seria con una persona, uno tiene que conocerse. Lo conozco hace tres meses y hace un mes estamos saliendo seriamente”.