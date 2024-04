¿Quién es la esposa de La Melaza?

José Reyes mejor conocido como “La Melaza”, hace unos meses se convirtió en uno de los 23 famosos participantes del reality show de Telemundo, La Casa de los Famosos 4, no solo conviviendo con varias personalidades del mundo del entremetiendo, sino, siendo observado por muchas cámaras durante 24 horas, los siete días de la semana.

La Melaza, quien es un ex pelotero profesional de 40 años de edad, forjó una grandiosa carrera tanto Estados Unidos y Canadá, perteneciendo a grandes equipos como los New York Mets, Miami Marlins, Toronto Blue Jays y Colorado Rockies.

Ahora, el nacido en República Dominicana, a parte de estar en reality show de convivencia, también ha incursionado en el mundo de la artístico, como cantante de música urbana latina.

En cuanto a su vida privada y relación sentimental, La Melaza, está casado con su esposa, Katherine Ramírez, con quien contrajo matrimonio el 25 de julio del año 2008 en un ayuntamiento de Long Island, en Nueva York. Desde entonces, la pareja tiene tres hijas, Katherine, Ashley y Joselyn.

Esto es lo que debes saber:

¿Quién es Katherine Ramírez, esposa de La Melaza?

Katherine Ramírez, quien tras su matrimonio con José Reyes, decidió cambiar su apellido, ahora es Katherine Reyes, Katherine Reyes, nació el 12 de julio, y se conoce muy poco sobre ella, pues sus redes sociales oficiales, se encuentran privadas.

De acuerdo con el New York Daily News, José Reyes y Katherine Ramírez se casaron en el Ayuntamiento de Nueva York en julio de 2008. El periódico dijo en ese momento que se trataba de una ceremonia “discreta”, a la que en realidad solo asistían miembros de la familia. Un fan le dijo entonces al Daily News: “Pienso en él como un soltero salvaje, así que es sorprendente. Puede que le ayude en el campo. Me calmé cuando me casé”. La boda ocurrió un día en el que tenía que jugar para los Mets.

En una publicación de Instagram La Melaza, desbordó todo su amor, para su esposa, y en día de su cumpleaños, le escribió:

“Estar contigo todos los días de mi vida es mi mayor fortuna, y poder acompañarte en tu cumpleaños es una suerte todavía mayor. Que hoy sea un día estupendo, lleno de risas y de mucho amor, donde no falte el calor de la familia en tu corazón. ¡Feliz cumpleaños, esposa!💕💕🥂🎂🎂🎂😍😍😍💕💕💕👑”

Ante estas palabras de amor, Katherine Ramírez, respondió, en los comentarios:

“Muchísimas gracias mi amor, la verdad que me dejas sin palabras, de verdad que me haces sentir como la Reyna que soy , te amo hasta el infinito gracias por ser el mejor padre y esposo. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️”.

Cabe resaltar, que luego de su matrimonio en 2008, salió a luz que el deportista tenía una hija con la modelo Christina Sánchez y de acuerdo con medios de comunicación, La Melaza le pidió a su esposa, mantener en secreto toda esta situación. Pero se dice que en el año 2015, José Reyes dejó de cumplir con las obligaciones que tenía y Christina Sánchez lo demandó, exigiendo responder como padre de Liyah, la menor de siete años.

